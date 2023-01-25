В челябинском районе готовят смену главы

Власти Челябинской области готовят отставку Татьяны Жморщук, всего лишь в августе 2022 года переизбранной главой Чесменского района. Об этом сообщил URA.RU источник в региональном отделении «Единой России».
«Накануне переизбрания власти региона поставили Жморщук ряд условий. Практически ни одно из них не выполнено: район сотрясают скандалы, к команде главы приковано внимание силовиков — громкое уголовное дело о махинациях с жильем для сирот возбудили буквально на днях. Между тем, Жморщук обещала провести чистку среди подчиненных», — заметил инсайдер.
По его словам, сейчас партийцы готовят заседание кадровой комиссии. Ей предстоит обсудить кандидатов, которые смогут заменить Жморщук на ее посту. Тем более, с учетом ее напряженных отношений с депутатским корпусом, «рокировка» не встретит препятствий со стороны народных избранников.
В исполкоме регионального отделения ЕР и пресс-службе правительства области воздержались от комментариев. Жморщук на звонок корреспондента URA.RU не ответила.
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