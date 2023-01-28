Военный аналитик Михайлов раскрыл распределение сил наемников в рядах ВСУ

Военный аналитик Михайлов: на стороне ВСУ задействованы наемники из 50 стран

29 января 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

НАТО спонсирует работу наемников из разных стран в рядах ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В рядах вооруженных силах Украины (ВСУ) задействованы наемники как минимум из 50 государств. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Как нам докладывали в Минобороны РФ, больше всего в контингенте наемников поляков, на втором месте — румыны. Далее идут прибалты, канадцы, немцы, представители ряда других стран Европы. Также наемники из стран не имеющих отношения к постсоветскому пространству, НАТО, ЕС. Мы получали информацию, что черпают наемников с Ближнего Востока, Южной Америки, Австралии. Там присутствуют представители как минимум 50 государств», — сказал Александр Михайлов. Военный аналитик подчеркнул, что спонсором для наемников является НАТО. «Пока платят деньги, наемники будут ехать. НАТО довольно щедрый инвестор, вернее спонсор. На протяжении нескольких десятилетий, начиная еще с афганского конфликта, когда Советский Союз воевал там, тогда уже начались формирования этих группировок, которые финансировались через Пакистан из американского военного бюджета. Также поставлялось вооружение, из которого стреляли по нашим солдатам. Ситуация практически не меняется, просто расширяются объемы финансирования», — уточнил специалист. Ранее командир танка Т-80 с позывным «Дракон» рассказал URA.RU, что со стороны Украины в конфликте с Россией участвуют только иностранные наемники. Белорусский государственный телеканал «Беларусь 1» сообщил, что посольства Украины по всему миру организуют вербовку наемников для участия в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В рядах вооруженных силах Украины (ВСУ) задействованы наемники как минимум из 50 государств. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Как нам докладывали в Минобороны РФ, больше всего в контингенте наемников поляков, на втором месте — румыны. Далее идут прибалты, канадцы, немцы, представители ряда других стран Европы. Также наемники из стран не имеющих отношения к постсоветскому пространству, НАТО, ЕС. Мы получали информацию, что черпают наемников с Ближнего Востока, Южной Америки, Австралии. Там присутствуют представители как минимум 50 государств», — сказал Александр Михайлов. Военный аналитик подчеркнул, что спонсором для наемников является НАТО. «Пока платят деньги, наемники будут ехать. НАТО довольно щедрый инвестор, вернее спонсор. На протяжении нескольких десятилетий, начиная еще с афганского конфликта, когда Советский Союз воевал там, тогда уже начались формирования этих группировок, которые финансировались через Пакистан из американского военного бюджета. Также поставлялось вооружение, из которого стреляли по нашим солдатам. Ситуация практически не меняется, просто расширяются объемы финансирования», — уточнил специалист. Ранее командир танка Т-80 с позывным «Дракон» рассказал URA.RU, что со стороны Украины в конфликте с Россией участвуют только иностранные наемники. Белорусский государственный телеканал «Беларусь 1» сообщил, что посольства Украины по всему миру организуют вербовку наемников для участия в зоне проведения специальной военной операции (СВО).