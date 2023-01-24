Медведев предложил Байдену и Шольцу остановить тиканье часов «Судного дня»

25 января 2023 в 01:39 Размер текста - 17 +

Медведев заявил, что Байден и Шольц должны предотвратить ядерную катастрофу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президенту США Джо Байдену, а также канцлеру Германии Олафу Шольцу следует остановить тиканье ядерной стрелки и осознать, что украинский конфликт должен потерять для Запада актуальность. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Пусть часовщики Байден и Шольц остановят тиканье атомных часов на некоторое время. Для этого им нужно понять, что их украинская стрелка давно заржавела», — заявил Медведев в беседе с РИА Новости. Согласно его мнению, это наиболее адекватный способ предотвратить возможность ядерной катастрофы. Часы Судного дня — это проект журнала Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков», который был начат еще в 1947 году. Его авторами были создатели первой американской атомной бомбы. На обложке журнала периодически появляется изображение часов, стрелка которых показывает без нескольких минут полночь. Время, что остается до полуночи, символизирует степень эскалации и ядерной напряженности в мире. «Полночь» будет означать ядерную катастрофу. На этой неделе стрелки часов «Судного дня» рекордно близко подошли к отметке «ядерной полуночи». Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин намекнул на возможность нанесения ядерного удара из-за провокаций Запада.

Президенту США Джо Байдену, а также канцлеру Германии Олафу Шольцу следует остановить тиканье ядерной стрелки и осознать, что украинский конфликт должен потерять для Запада актуальность. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Пусть часовщики Байден и Шольц остановят тиканье атомных часов на некоторое время. Для этого им нужно понять, что их украинская стрелка давно заржавела», — заявил Медведев в беседе с РИА Новости. Согласно его мнению, это наиболее адекватный способ предотвратить возможность ядерной катастрофы. Часы Судного дня — это проект журнала Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков», который был начат еще в 1947 году. Его авторами были создатели первой американской атомной бомбы. На обложке журнала периодически появляется изображение часов, стрелка которых показывает без нескольких минут полночь. Время, что остается до полуночи, символизирует степень эскалации и ядерной напряженности в мире. «Полночь» будет означать ядерную катастрофу. На этой неделе стрелки часов «Судного дня» рекордно близко подошли к отметке «ядерной полуночи». Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин намекнул на возможность нанесения ядерного удара из-за провокаций Запада.