Депутат ФРГ: поставка немецких танков обрадовала поклонников Бандеры на Украине

25 января 2023 в 05:26 Размер текста - 17 +

Поставка танков обрадовала «поклонников» Бандеры на Украине, убежден Рой Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник обрадовался поставкам нового вооружения из ФРГ в виде танков Leopard 2. Этот факт отметил немецкий политик Даниэль Рой, подчеркнув, что вместе с Мельником технике обрадуются прочие «поклонники» лидера украинских националистов Степана Бандеры. «Аллилуйя! А теперь, дорогие союзники, давайте создадим мощную коалицию по истребителям для Украины с F-16 и F-35, Eurofighter и Tornado, Rafale и Girpen jet и всем, что вы можете поставить для спасения Украины!», — написал Мельник в своем twitter-аккаунте. В ответ на публикацию немецкий политик ответил, что новому оружию окажутся крайне рады «мэр Ивано-Франковска и прочие поклонники Бандеры». Ранее стало известно, что Олаф Шольц решил предоставить немецкие танки Leopard на Украину, писал Spiegel. Прежде канцлер ФРГ заявил, что Германия предоставит Киеву «Леопарды», если США отправят на Украину свои танки Abrams. Сопредседатель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что поставка танков приведет к эскалации конфликта между Россией и Украиной.

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник обрадовался поставкам нового вооружения из ФРГ в виде танков Leopard 2. Этот факт отметил немецкий политик Даниэль Рой, подчеркнув, что вместе с Мельником технике обрадуются прочие «поклонники» лидера украинских националистов Степана Бандеры. «Аллилуйя! А теперь, дорогие союзники, давайте создадим мощную коалицию по истребителям для Украины с F-16 и F-35, Eurofighter и Tornado, Rafale и Girpen jet и всем, что вы можете поставить для спасения Украины!», — написал Мельник в своем twitter-аккаунте. В ответ на публикацию немецкий политик ответил, что новому оружию окажутся крайне рады «мэр Ивано-Франковска и прочие поклонники Бандеры». Ранее стало известно, что Олаф Шольц решил предоставить немецкие танки Leopard на Украину, писал Spiegel. Прежде канцлер ФРГ заявил, что Германия предоставит Киеву «Леопарды», если США отправят на Украину свои танки Abrams. Сопредседатель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что поставка танков приведет к эскалации конфликта между Россией и Украиной.