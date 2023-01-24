«Ведомости»: чиновников Кремля избавят от нужды демонстрировать доходы

25 января 2023 в 02:34 Размер текста - 17 +

Информация о доходах чиновников АП будет публиковаться анонимно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Информацию, касающуюся доходов чиновников администрации президента (АП) и правительства, будут публиковать в «обобщенном виде». Об этом сообщил источник в кабмине. «Декларации кремлевских служащих будут публиковаться в „обобщенном виде“ по аналогии с декларациями федеральных парламентариев. Информация будет публиковаться в <…> без указания персональных данных — т. е. указания имен и фамилий», — об этом сообщил источник в АП газете «Ведомости». В издании подчеркнули, что соответствующие поправки в законодательство уже были приняты во втором чтении 24 января. Ранее стало известно, что в Госдуме был принят проект, согласно которому декларации о доходах сенаторов и депутатов больше не будут размещать в открытом доступе. Помимо вышеназванных инициатив, были приняты и те, что освобождают отдельных госслужащих от финансовой отчетности на период проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующий указ подписал в декабре президент России Владимир Путин. Чиновники, тем не менее, продолжат подавать декларации о своих доходах и после принятия соответствующих законопроектов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также было уточнено, что указы, освобождающие чиновников от публикации своих доходов, коснутся госслужащих на недавно присоединенных территориях России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Информацию, касающуюся доходов чиновников администрации президента (АП) и правительства, будут публиковать в «обобщенном виде». Об этом сообщил источник в кабмине. «Декларации кремлевских служащих будут публиковаться в „обобщенном виде“ по аналогии с декларациями федеральных парламентариев. Информация будет публиковаться в <…> без указания персональных данных — т. е. указания имен и фамилий», — об этом сообщил источник в АП газете «Ведомости». В издании подчеркнули, что соответствующие поправки в законодательство уже были приняты во втором чтении 24 января. Ранее стало известно, что в Госдуме был принят проект, согласно которому декларации о доходах сенаторов и депутатов больше не будут размещать в открытом доступе. Помимо вышеназванных инициатив, были приняты и те, что освобождают отдельных госслужащих от финансовой отчетности на период проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующий указ подписал в декабре президент России Владимир Путин. Чиновники, тем не менее, продолжат подавать декларации о своих доходах и после принятия соответствующих законопроектов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также было уточнено, что указы, освобождающие чиновников от публикации своих доходов, коснутся госслужащих на недавно присоединенных территориях России.