Кремль: чиновники продолжат подавать декларации о доходах

24 января 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Антикоррупционные органы продолжат проверять декларации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чиновники продолжат подавать декларации о своих доходах даже после принятия законопроекта. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Но главным является то, что подача деклараций будет продолжаться для всех, в том числе для чиновников. Это обязательное условие для всех, это наработанная система. Антикоррупционные органы продолжат проверять данные, которые будут подавать чиновники», — сказал Песков. Информацию передает корреспондент URA.RU. Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников подтвердил информацию, что декларации о доходах чиновников больше не будут публиковаться в открытом доступе. Изменения начнут действовать 1 марта.

Чиновники продолжат подавать декларации о своих доходах даже после принятия законопроекта. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Но главным является то, что подача деклараций будет продолжаться для всех, в том числе для чиновников. Это обязательное условие для всех, это наработанная система. Антикоррупционные органы продолжат проверять данные, которые будут подавать чиновники», — сказал Песков. Информацию передает корреспондент URA.RU. Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников подтвердил информацию, что декларации о доходах чиновников больше не будут публиковаться в открытом доступе. Изменения начнут действовать 1 марта.