Кремль: чиновники продолжат подавать декларации о доходах

Чиновники продолжат подавать декларации о своих доходах даже после принятия законопроекта. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Но главным является то, что подача деклараций будет продолжаться для всех, в том числе для чиновников. Это обязательное условие для всех, это наработанная система. Антикоррупционные органы продолжат проверять данные, которые будут подавать чиновники», — сказал Песков. Информацию передает корреспондент URA.RU.
Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников подтвердил информацию, что декларации о доходах чиновников больше не будут публиковаться в открытом доступе. Изменения начнут действовать 1 марта.
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