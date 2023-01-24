Кремль: чиновники продолжат подавать декларации о доходах

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Заседание общественной молодежной палаты. Курган, чиновник, законопроект, документы, заседание, руки, авторучка, бумаги к совещанию, депутат
Антикоррупционные органы продолжат проверять декларации Фото:

Чиновники продолжат подавать декларации о своих доходах даже после принятия законопроекта. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Но главным является то, что подача деклараций будет продолжаться для всех, в том числе для чиновников. Это обязательное условие для всех, это наработанная система. Антикоррупционные органы продолжат проверять данные, которые будут подавать чиновники», — сказал Песков. Информацию передает корреспондент URA.RU.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников подтвердил информацию, что декларации о доходах чиновников больше не будут публиковаться в открытом доступе. Изменения начнут действовать 1 марта.

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Чиновники продолжат подавать декларации о своих доходах даже после принятия законопроекта. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Но главным является то, что подача деклараций будет продолжаться для всех, в том числе для чиновников. Это обязательное условие для всех, это наработанная система. Антикоррупционные органы продолжат проверять данные, которые будут подавать чиновники», — сказал Песков. Информацию передает корреспондент URA.RU. Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников подтвердил информацию, что декларации о доходах чиновников больше не будут публиковаться в открытом доступе. Изменения начнут действовать 1 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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