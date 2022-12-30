В Кремле уточнили указ, освобождающий чиновников от публикации доходов

30 декабря 2022 в 16:13 Размер текста - 17 +

Работающие в новых регионах РФ освобождаются от публикации доходов, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Указ с отменой публикации доходов касается тех чиновников, которые работают на присоединенных территориях России. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Из указа абсолютно ясно, кого касается указ. Он касается тех, кто работает на новых территориях. Указ просто нужно внимательно прочитать», — заявил Песков. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который освобождает от отчетности отдельных госслужащих. На время специальной военной операции публикация данных о доходах чиновников отменяется.

Указ с отменой публикации доходов касается тех чиновников, которые работают на присоединенных территориях России. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Из указа абсолютно ясно, кого касается указ. Он касается тех, кто работает на новых территориях. Указ просто нужно внимательно прочитать», — заявил Песков. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который освобождает от отчетности отдельных госслужащих. На время специальной военной операции публикация данных о доходах чиновников отменяется.