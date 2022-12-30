В Кремле уточнили указ, освобождающий чиновников от публикации доходов

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Работающие в новых регионах РФ освобождаются от публикации доходов, заявил Дмитрий Песков Фото:

Указ с отменой публикации доходов касается тех чиновников, которые работают на присоединенных территориях России. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Из указа абсолютно ясно, кого касается указ. Он касается тех, кто работает на новых территориях. Указ просто нужно внимательно прочитать», — заявил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который освобождает от отчетности отдельных госслужащих. На время специальной военной операции публикация данных о доходах чиновников отменяется.

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Указ с отменой публикации доходов касается тех чиновников, которые работают на присоединенных территориях России. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Из указа абсолютно ясно, кого касается указ. Он касается тех, кто работает на новых территориях. Указ просто нужно внимательно прочитать», — заявил Песков. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который освобождает от отчетности отдельных госслужащих. На время специальной военной операции публикация данных о доходах чиновников отменяется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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