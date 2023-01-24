24 января 2023

Курганский разведчик в зоне СВО разминировал свой окоп

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский боец разминировал окоп после прилете осколочного боеприпаса Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганский разведчик, участвующий в зоне спецоперации на Украине, поделился случаем, когда в одном из боев ему пришлось самостоятельно обезвреживать снаряд, прилетевший в его окоп. Об этом военнослужащий рассказал корреспонденту URA.RU.

«У нас была долгая вылазка ночью. Находились в укрытиях, когда армия ВСУ обстреливала нас. В один из моментов в мой окоп воткнулся ВОГ (осколочный боеприпас для гранатометов — прим. ред.). На утро пришлось заниматься его обезвреживанием. Все сделал сам, поскольку у меня есть опыт работы сапером. До этого помогал нашим ребятам снимать растяжки и мины», — сказал военнослужащий.

Ранее URA.RU писало, что боец из Кургана рассказал, почему не берет натовское оружие в качестве трофеев. По словам военнослужащего, западные автоматы быстро выходят из строя, когда забиваются грязью. Также разведчик показывал уничтоженный танк армии ВСУ.

О начале спецоперации РФ на территории Украины было объявлено 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, ее главная миссия — освобождение Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов.

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Курганский разведчик, участвующий в зоне спецоперации на Украине, поделился случаем, когда в одном из боев ему пришлось самостоятельно обезвреживать снаряд, прилетевший в его окоп. Об этом военнослужащий рассказал корреспонденту URA.RU. «У нас была долгая вылазка ночью. Находились в укрытиях, когда армия ВСУ обстреливала нас. В один из моментов в мой окоп воткнулся ВОГ (осколочный боеприпас для гранатометов — прим. ред.). На утро пришлось заниматься его обезвреживанием. Все сделал сам, поскольку у меня есть опыт работы сапером. До этого помогал нашим ребятам снимать растяжки и мины», — сказал военнослужащий. Ранее URA.RU писало, что боец из Кургана рассказал, почему не берет натовское оружие в качестве трофеев. По словам военнослужащего, западные автоматы быстро выходят из строя, когда забиваются грязью. Также разведчик показывал уничтоженный танк армии ВСУ. О начале спецоперации РФ на территории Украины было объявлено 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, ее главная миссия — освобождение Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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