Курганский боец рассказал, почему не берет трофейное оружие националистов ВСУ

Боец из Кургана: натовское оружие быстро выходит из строя

25 января 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Курганский разведчик из зоны спецоперации на Украине назвал причину, по которой он не берет натовское оружие, захваченное в боях у украинских националистов. По его словам, западные автоматы быстро выходят из строя, побывав в грязи. Об этом военнослужащий рассказал корреспонденту URA.RU. «Натовское оружие трофеями не брали, все уничтожали. Они не подходят для окопов вообще. Когда все в каше, от них мало толка. Быстро выходят из строя, когда забиваются грязью. У них слишком много маленьких деталей. Наше оружие более стойкое», — сказал боец. Также разведчик добавил, что единственное, что он брал в качестве трофеев, — нож и тактические ботинки. Ранее URA.RU писало, что разведчик из Кургана не советовал брать у националистов ВСУ в качестве трофеев распечатанные сухпайки из-за опасности, что они могут быть отравлены. Также сообщалось о том, что курганский военнослужащий захватывал у украинских солдат шведские ракеты и огнеметы «Шмель». Еще один зауральский боец рассказывал о захвате американских ракет и турецких гранатометов в Донбассе. Казак из батальона «Дон» сообщал о захваченных трофейных танках и беспилотниках. Спецоперация РФ на территории Украины была объявлена 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявлял, что ее миссия — это освобождение Донбасса от геноцида киевского режима, а также проведение денацификации и демилитаризации страны.