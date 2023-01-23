Разведчик из Курганской области, участвующий в боевых действиях на Украине, показал на видео уничтоженный танк противника. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам военнослужащий.
«Сожгли вражеский танк. Выследили с дрона и потом нанесли удар самоходным минометом „Тюльпан“. Так сказать, подарили „цветы“», — сказал боец. Также он отметил, что они активно ликвидируют диверсионно-разведывательные группы армии ВСУ.
Ранее URA.RU писало, что курганский боец из Донбасса получил деньги за уничтоженную боевую машины пехоты врагов. Также он отмечал, что артиллерией они часто разбивают украинскую бронетехнику. Уральский казак из батальона «Дон» рассказывал о захвате трофейных танков и беспилотников националистов ВСУ. Курганский разведчик сообщал о захваченных у армии Украины шведских ракетах и огнеметов.
О начале специальной военной операции РФ на территории Украины стало известно 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, ее главной целью является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима. Также ее миссиями глава государства называл денацификацию и демилитаризацию страны.
Тысячи курганцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан».