Экс-глава МИД Израиля: Киев не победит в войне на выносливость

25 января 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

Украинская армия слабее российской, заявил Шломо Бен-Ами Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Выносливость Украины в ходе российского-украинского конфликта закончится первой, поэтому ей стоит скорее задуматься о переговорах с Россией. С таким мнением выступил экс-министр иностранных дел Израиля Шломо Бен-Ами. «Военная выносливость Украины, скорее всего, иссякнет первой. Если украинские лидеры будут отказываться от переговоров до того, как пересекут этот порог, все для них закончится гораздо хуже, чем если бы они попытались вести переговоры, пока у них еще есть козыри», — сказал Шломо Бен-Ами в интервью изданию The Strategist. Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявлял, что переговоры между Россией и Украиной могут состояться после соблюдения Москвой пяти условий, в числе которых уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины. Однако президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году принял закон, запрещающий украинским властям вести переговоры с Москвой, который действует до сих пор. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что условий для переговоров с Киевом сейчас нет.

Выносливость Украины в ходе российского-украинского конфликта закончится первой, поэтому ей стоит скорее задуматься о переговорах с Россией. С таким мнением выступил экс-министр иностранных дел Израиля Шломо Бен-Ами. «Военная выносливость Украины, скорее всего, иссякнет первой. Если украинские лидеры будут отказываться от переговоров до того, как пересекут этот порог, все для них закончится гораздо хуже, чем если бы они попытались вести переговоры, пока у них еще есть козыри», — сказал Шломо Бен-Ами в интервью изданию The Strategist. Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявлял, что переговоры между Россией и Украиной могут состояться после соблюдения Москвой пяти условий, в числе которых уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины. Однако президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году принял закон, запрещающий украинским властям вести переговоры с Москвой, который действует до сих пор. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что условий для переговоров с Киевом сейчас нет.