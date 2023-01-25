Новым главным врачом окружной больницы в Салехарде будет назначен Роман Паськов
Новым главным врачом окружной больницы в Салехарде (ЯНАО) будет назначен травматолог из Тюмени Роман Паськов. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах региона.
«В окружную больницу главным врачом едет Роман Паськов. Он работал травматологом в Тюмени», — утверждает инсайдер.
В департаменте здравоохранения ЯНАО эту информацию не подтвердили. Пояснив, что сейчас обязанности главного врача исполняет Людмила Леонтьева.
Ранее URA.RU сообщало, что заведующий скорой помощью из Ноябрьска ушел с должности ради нового назначения. Предполагалось, что Виктор Гордиенко станет главным врачом салехардской окружной больницы.
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