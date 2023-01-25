Главным врачом окружной больницы назначат травматолога из Тюмени. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск, кардиология, врач, больница
Новым главным врачом окружной больницы в Салехарде будет назначен Роман Паськов Фото:

Новым главным врачом окружной больницы в Салехарде (ЯНАО) будет назначен травматолог из Тюмени Роман Паськов. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах региона.

«В окружную больницу главным врачом едет Роман Паськов. Он работал травматологом в Тюмени», — утверждает инсайдер.

В департаменте здравоохранения ЯНАО эту информацию не подтвердили. Пояснив, что сейчас обязанности главного врача исполняет Людмила Леонтьева.

Ранее URA.RU сообщало, что заведующий скорой помощью из Ноябрьска ушел с должности ради нового назначения. Предполагалось, что Виктор Гордиенко станет главным врачом салехардской окружной больницы.

Сотни тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Новым главным врачом окружной больницы в Салехарде (ЯНАО) будет назначен травматолог из Тюмени Роман Паськов. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах региона. «В окружную больницу главным врачом едет Роман Паськов. Он работал травматологом в Тюмени», — утверждает инсайдер. В департаменте здравоохранения ЯНАО эту информацию не подтвердили. Пояснив, что сейчас обязанности главного врача исполняет Людмила Леонтьева. Ранее URA.RU сообщало, что заведующий скорой помощью из Ноябрьска ушел с должности ради нового назначения. Предполагалось, что Виктор Гордиенко станет главным врачом салехардской окружной больницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...