Главным врачом окружной больницы назначат травматолога из Тюмени. Инсайд

25 января 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

Новым главным врачом окружной больницы в Салехарде будет назначен Роман Паськов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новым главным врачом окружной больницы в Салехарде (ЯНАО) будет назначен травматолог из Тюмени Роман Паськов. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах региона. «В окружную больницу главным врачом едет Роман Паськов. Он работал травматологом в Тюмени», — утверждает инсайдер. В департаменте здравоохранения ЯНАО эту информацию не подтвердили. Пояснив, что сейчас обязанности главного врача исполняет Людмила Леонтьева. Ранее URA.RU сообщало, что заведующий скорой помощью из Ноябрьска ушел с должности ради нового назначения. Предполагалось, что Виктор Гордиенко станет главным врачом салехардской окружной больницы.

Новым главным врачом окружной больницы в Салехарде (ЯНАО) будет назначен травматолог из Тюмени Роман Паськов. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах региона. «В окружную больницу главным врачом едет Роман Паськов. Он работал травматологом в Тюмени», — утверждает инсайдер. В департаменте здравоохранения ЯНАО эту информацию не подтвердили. Пояснив, что сейчас обязанности главного врача исполняет Людмила Леонтьева. Ранее URA.RU сообщало, что заведующий скорой помощью из Ноябрьска ушел с должности ради нового назначения. Предполагалось, что Виктор Гордиенко станет главным врачом салехардской окружной больницы.