Политологи назвали четыре ошибки Зеленского, которые привели к конфликту с РФ. Видео

Политологи: отказ от суверенитета и урегулирования ситуации в Донбассе — главные ошибки политики Зеленского

25 января 2023 в 23:01 Размер текста - 17 +

К конфликту с Россией Зеленского привел ряд ошибок, отметили политологи Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ошибки политики президента Украины Владимира Зеленского, приведшие его к конфликту с Россией и мешающие в достижении его мирного решения — отказ от суверенитета, отказ от мирного урегулирования в Донбассе, ставка на бандеровцев и отказ от переговоров с Россией. С таким мнением выступил целый ряд политологов. «Зеленский стал абсолютно несамостоятельной фигурой, заложником американских координаторов», — передает слова политолога Георгия Федорова Пятый канал в качестве первой ошибки политики украинского президента. А политолог Иван Мезюхо в разговоре с телеканалом отметил, что президент Украины никогда не был самостоятельной персоной и пришел к власти благодаря олигархам. По мнению экспертов, вторая ошибка украинского президента — его отказ от мирного урегулирования ситуации в Донбассе. «Зеленский, <…>,в принципе, мог бы запомниться в истории как человек, который завершил братоубийственную войну. Вместо этого он вляпался в историю. И стал еще более кровавым главой государства, чем его предшественник», — пояснил Мезюхо. Как отметил ряд других политологов, причина смены политики Зеленского с мирной на враждебную к Донбассу — результат его ставки на неправильных людей. По словам политологов, еще одной ошибкой Зеленского в его действиях является «ставка на бандеровцев». Как пояснили политологи, ранее в интервью украинским СМИ президент Украины называл Степана Бандеру героем для части украинцев. «Дезориентация и ставка на проигрышную карту завели Зеленского в тупик. Сейчас он не может ничего изменить, хотя понимает, что игра, в которую он ввязался, не пощадит ни его, ни Украину», — приводит Пятый канал в качестве аргумента слова сербского политического обозревателя Биляна Рашевича. Четвертая ошибка президента Украины, по мнению экспертов, — это эскалация и отказ от переговоров с Россией. «Он говорил о мире [с Россией], что будет договариваться. Он этого не сделал», — пояснил Мезюхо, отметив, что у Зеленского был шанс прекратить боевые действия даже после начала российской спецоперации. Ранее украинская сторона выдвигала ряд требований для достижения мира, которые министр иностранных дел России называл «несуразными». Невозможность вести диалог с Киевом отмечали и в Кремле. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Украина исключила для себя возможность переговоров с Россией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ошибки политики президента Украины Владимира Зеленского, приведшие его к конфликту с Россией и мешающие в достижении его мирного решения — отказ от суверенитета, отказ от мирного урегулирования в Донбассе, ставка на бандеровцев и отказ от переговоров с Россией. С таким мнением выступил целый ряд политологов. «Зеленский стал абсолютно несамостоятельной фигурой, заложником американских координаторов», — передает слова политолога Георгия Федорова Пятый канал в качестве первой ошибки политики украинского президента. А политолог Иван Мезюхо в разговоре с телеканалом отметил, что президент Украины никогда не был самостоятельной персоной и пришел к власти благодаря олигархам. По мнению экспертов, вторая ошибка украинского президента — его отказ от мирного урегулирования ситуации в Донбассе. «Зеленский, <…>,в принципе, мог бы запомниться в истории как человек, который завершил братоубийственную войну. Вместо этого он вляпался в историю. И стал еще более кровавым главой государства, чем его предшественник», — пояснил Мезюхо. Как отметил ряд других политологов, причина смены политики Зеленского с мирной на враждебную к Донбассу — результат его ставки на неправильных людей. По словам политологов, еще одной ошибкой Зеленского в его действиях является «ставка на бандеровцев». Как пояснили политологи, ранее в интервью украинским СМИ президент Украины называл Степана Бандеру героем для части украинцев. «Дезориентация и ставка на проигрышную карту завели Зеленского в тупик. Сейчас он не может ничего изменить, хотя понимает, что игра, в которую он ввязался, не пощадит ни его, ни Украину», — приводит Пятый канал в качестве аргумента слова сербского политического обозревателя Биляна Рашевича. Четвертая ошибка президента Украины, по мнению экспертов, — это эскалация и отказ от переговоров с Россией. «Он говорил о мире [с Россией], что будет договариваться. Он этого не сделал», — пояснил Мезюхо, отметив, что у Зеленского был шанс прекратить боевые действия даже после начала российской спецоперации. Ранее украинская сторона выдвигала ряд требований для достижения мира, которые министр иностранных дел России называл «несуразными». Невозможность вести диалог с Киевом отмечали и в Кремле. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Украина исключила для себя возможность переговоров с Россией.