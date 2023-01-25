В ФРГ спрогнозировали дальнейшие шаги Шольца в отношении Украины

26 января 2023 в 03:01 Размер текста - 17 +

Шольц может принять решение о поставке боевых самолетов, если танки не принесут Украине успеха Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия в будущем может решиться на поставки Украине боевых самолетов. Такое решение канцлер Германии Олаф Шольц может принять в том случае, если танки Leopard 2 не принесут желаемого успеха. Соответствующее предположение озвучил депутат комитета бундестага по обороне от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте. «Мы ведь думали, что основные боевые танки не будут поставлены. Однако так было только некоторое время. Какие есть причины полагать, что боевые самолеты тоже не будут отправлены? Я могу представить, что через 2—3 месяца, если поставка Leopard 2 не принесет желаемого успеха, задумаются и о поставке боевых самолетов», — заявил Ян Нольте в интервью «Известиям». По словам немецкого парламентария, поставка Германией самолетов Украине была бы «большой ошибкой». Как считает Нольте, сейчас некоторые государства попросту не заинтересованы в установлении мира, а вместо серьезного обсуждения конфликта и поиска компромиссов звучит «победная» риторика против России. В ближайшее время Украина получит от западных союзников около 80 боевых танков Leopard 2. В частности, Германия отправит 14 танков. Страны Запада поддерживают Киев на фоне российской спецоперации по защите республик Донбасса от геноцида украинских властей.

Германия в будущем может решиться на поставки Украине боевых самолетов. Такое решение канцлер Германии Олаф Шольц может принять в том случае, если танки Leopard 2 не принесут желаемого успеха. Соответствующее предположение озвучил депутат комитета бундестага по обороне от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте. «Мы ведь думали, что основные боевые танки не будут поставлены. Однако так было только некоторое время. Какие есть причины полагать, что боевые самолеты тоже не будут отправлены? Я могу представить, что через 2—3 месяца, если поставка Leopard 2 не принесет желаемого успеха, задумаются и о поставке боевых самолетов», — заявил Ян Нольте в интервью «Известиям». По словам немецкого парламентария, поставка Германией самолетов Украине была бы «большой ошибкой». Как считает Нольте, сейчас некоторые государства попросту не заинтересованы в установлении мира, а вместо серьезного обсуждения конфликта и поиска компромиссов звучит «победная» риторика против России. В ближайшее время Украина получит от западных союзников около 80 боевых танков Leopard 2. В частности, Германия отправит 14 танков. Страны Запада поддерживают Киев на фоне российской спецоперации по защите республик Донбасса от геноцида украинских властей.