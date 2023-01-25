Украинская БМП подорвалась на собственной мине

Боевая машина пехоты (БМП) украинской армии подорвалась на мине, предназначенной для россиян. Соответствующее видео было записано российским оператором беспилотника.
Разведчики 1-й Славянской бригады зафиксировали на видео подрыв БМП, находящейся в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), запись показали РИА Новости. Техника была уничтожена своими же солдатами, ранее установившими на дороге мину, чтобы помешать россиянам передвигаться. Расстановка мин у ВСУ, однако, хаотична, поскольку мобилизованные украинцы плохо обучены работе с таким вооружением, поэтому подобные случаи остаются возможны.
Мобилизация была объявлена на Украине президентом страны Владимиром Зеленским 25 февраля сразу после начала специальной военной операции (СВО). В январе после огромных потерь ВСУ под Соледаром начался очередной этап мобилизации.
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Боевая машина пехоты (БМП) украинской армии подорвалась на мине, предназначенной для россиян. Соответствующее видео было записано российским оператором беспилотника. Разведчики 1-й Славянской бригады зафиксировали на видео подрыв БМП, находящейся в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), запись показали РИА Новости. Техника была уничтожена своими же солдатами, ранее установившими на дороге мину, чтобы помешать россиянам передвигаться. Расстановка мин у ВСУ, однако, хаотична, поскольку мобилизованные украинцы плохо обучены работе с таким вооружением, поэтому подобные случаи остаются возможны. Мобилизация была объявлена на Украине президентом страны Владимиром Зеленским 25 февраля сразу после начала специальной военной операции (СВО). В январе после огромных потерь ВСУ под Соледаром начался очередной этап мобилизации.