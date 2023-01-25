Украинская БМП подорвалась на собственной мине

26 января 2023 в 05:38 Размер текста - 17 +

ВСУ уничтожают собственную технику на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевая машина пехоты (БМП) украинской армии подорвалась на мине, предназначенной для россиян. Соответствующее видео было записано российским оператором беспилотника. Разведчики 1-й Славянской бригады зафиксировали на видео подрыв БМП, находящейся в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), запись показали РИА Новости. Техника была уничтожена своими же солдатами, ранее установившими на дороге мину, чтобы помешать россиянам передвигаться. Расстановка мин у ВСУ, однако, хаотична, поскольку мобилизованные украинцы плохо обучены работе с таким вооружением, поэтому подобные случаи остаются возможны. Мобилизация была объявлена на Украине президентом страны Владимиром Зеленским 25 февраля сразу после начала специальной военной операции (СВО). В январе после огромных потерь ВСУ под Соледаром начался очередной этап мобилизации.

Боевая машина пехоты (БМП) украинской армии подорвалась на мине, предназначенной для россиян. Соответствующее видео было записано российским оператором беспилотника. Разведчики 1-й Славянской бригады зафиксировали на видео подрыв БМП, находящейся в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), запись показали РИА Новости. Техника была уничтожена своими же солдатами, ранее установившими на дороге мину, чтобы помешать россиянам передвигаться. Расстановка мин у ВСУ, однако, хаотична, поскольку мобилизованные украинцы плохо обучены работе с таким вооружением, поэтому подобные случаи остаются возможны. Мобилизация была объявлена на Украине президентом страны Владимиром Зеленским 25 февраля сразу после начала специальной военной операции (СВО). В январе после огромных потерь ВСУ под Соледаром начался очередной этап мобилизации.