25 января 2023

Украинская БМП подорвалась на собственной мине

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, мина, бойцы, минное поле, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
ВСУ уничтожают собственную технику на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Боевая машина пехоты (БМП) украинской армии подорвалась на мине, предназначенной для россиян. Соответствующее видео было записано российским оператором беспилотника.

Разведчики 1-й Славянской бригады зафиксировали на видео подрыв БМП, находящейся в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), запись показали РИА Новости. Техника была уничтожена своими же солдатами, ранее установившими на дороге мину, чтобы помешать россиянам передвигаться. Расстановка мин у ВСУ, однако, хаотична, поскольку мобилизованные украинцы плохо обучены работе с таким вооружением, поэтому подобные случаи остаются возможны.

Мобилизация была объявлена на Украине президентом страны Владимиром Зеленским 25 февраля сразу после начала специальной военной операции (СВО). В январе после огромных потерь ВСУ под Соледаром начался очередной этап мобилизации.

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Боевая машина пехоты (БМП) украинской армии подорвалась на мине, предназначенной для россиян. Соответствующее видео было записано российским оператором беспилотника. Разведчики 1-й Славянской бригады зафиксировали на видео подрыв БМП, находящейся в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), запись показали РИА Новости. Техника была уничтожена своими же солдатами, ранее установившими на дороге мину, чтобы помешать россиянам передвигаться. Расстановка мин у ВСУ, однако, хаотична, поскольку мобилизованные украинцы плохо обучены работе с таким вооружением, поэтому подобные случаи остаются возможны. Мобилизация была объявлена на Украине президентом страны Владимиром Зеленским 25 февраля сразу после начала специальной военной операции (СВО). В январе после огромных потерь ВСУ под Соледаром начался очередной этап мобилизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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