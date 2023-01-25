В Свердловской области вандалы атакуют «Ласточки»

В 2022 году участились случаи порчи «Ласточки» — их разрисовывают и ломают Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские железнодорожники призывают жителей региона помочь в борьбе с вандалами. За последнее время увеличилось количество случаев закидывания камнями скоростных поездов «Ласточка». Просьбу предотвратить нападки хулиганов опубликовали в telegram-канале Свердловской железной дороги.

«Обеспокоены случаями нанесения граффити на вагоны и обкидывания пригородных поездов камнями: почти 80 инцидентов зафиксировали в 2022 году. Объектом вандализма часто становятся „Ласточки“», — заявили в пресс-службе СвЖД. В связи с этим железнодорожники просят помочь им в защите электричек от вандалов.

По словам представителей СвЖД, сейчас они вместе с сотрудниками полиции и охранными структурами усилили борьбу с нарушителями. Однако в пресс-службе просят свердловчан провести разъяснительные беседы с детьми и подростками и сообщать о фактах вандализма полицейским или сотрудникам железной дороги.

«Вандалы наносят моральный вред каждому пассажиру! Средства, которые тратятся на внеплановые ремонты, могли быть направлены на обновление и модернизацию парка пригородных поездов», — пояснили свою позицию в СвЖД.

Ранее в Свердловской области запустили ряд скоростных поездов «Ласточка». Так, с 20 января ежедневно начали курсировать поезда по маршруту Екатеринбург-Серов-Бокситы и Екатеринбург-аэропорт Кольцово-Качканар. Также за три с половиной часа до столицы Урала могут добраться жители Красноуфимска.