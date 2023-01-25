Свердловским VIP-чиновникам назначили нового куратора

Первый замгубернатора Свердловской области стал куратором правительства региона

Алексей Шмыков фактически стал неофициальным главой свердловского правительства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новым куратором правительства Свердловской области стал первый замгубернатора Алексей Шмыков, отвечающий за вопросы социально-экономического развития. Такие функции за ним закрепил глава области Евгений Куйвашев, подписавший указ о новых полномочиях своих подчиненных. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики.

«Первый замгубернатора организует деятельность правительства Свердловской области по управлению социально-экономическим развитием региона и курирует деятельность заместителей губернатора и министров в соответствии с распределением обязанностей», — пояснили в департаменте. Согласно указу, Шмыков будет отвечать за министерство промышленности и науки, минэкономики, министерство агропрома и потребительского рынка, минприроды, а также департаменты ветеринарии и животного мира.

В новой схеме полномочий Шмыков фактически получил роль председателя областного правительства — иначе говоря, «премьер-министра» региона. Официально на этом посту числится губернатор Куйвашев. До 2016 года должности главы региона и председателя кабмина в Свердловской области были разделены. В конце 2022-го появились предложения вновь сделать посты самостоятельными, однако впоследствии от идеи отказались. Вместо этого Алексея Шмыкова наделили правом руководить правительством в отсутствие Куйвашева.

26 января губернатор Куйвашев подписал исторический «указ №300», закрепляющий новую схему распределения полномочий между его заместителями и министрами. Областные чиновники ждали этот документ больше года — с осени 2021-го. Одним из громких изменений стало то, что вице-губернатор Олег Чемезов, отвечающий за политику, получил контроль над финансами региона.