Тюменская компания ищет желающих строить дорогу в Кургане на зарплату 100 тысяч рублей

26 января 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

Для строительства дороги в Кургане ищут машинистов катка, дорожных рабочих и бульдозеристов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания из Тюмени ищет желающих строить дорогу в Заозерном районе Кургана. Работникам готовы платить зарплату до 100 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте с вакансиями. «ООО „Тюменская автодорожная компания“ набирает сотрудников для строительства дороги в 7-м микрорайоне Заозерного города Кургана. Начальнику участка готовы платить заработную плату 100 000 рублей, экскаваторщикам — 80 000 рублей. Машинистам дорожного катка, фронтального погрузчика и бульдозеристам обещают зарплату 50 000—60 000 рублей», — говорится на сайте Rabota45. Также на строительство дороги требуются монтажники трубопроводов на зарплату от 50 тысяч рублей. Дорожным мастерам готовы платить до 60 тысяч рублей. Заработная плата крановщика составит 56 тысяч рублей, дорожных рабочих — 45 тысяч. ООО «Тюменская автодорожная компания» занимается строительством автомобильной дороги по улице Фарафонова (от улица Мальцева до улицы 7-й микрорайон) в Заозерном районе. Согласно данным сервиса СБИС, стоимость контракта составляет порядка 658 миллионов рублей. Строительные работы должны закончить до 31 декабря 2023 года. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана изменили контракт с тюменской компанией, чтобы продолжить строительство дороги. Изменения коснулись аванса, который был увеличен на 158,5 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания из Тюмени ищет желающих строить дорогу в Заозерном районе Кургана. Работникам готовы платить зарплату до 100 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте с вакансиями. «ООО „Тюменская автодорожная компания“ набирает сотрудников для строительства дороги в 7-м микрорайоне Заозерного города Кургана. Начальнику участка готовы платить заработную плату 100 000 рублей, экскаваторщикам — 80 000 рублей. Машинистам дорожного катка, фронтального погрузчика и бульдозеристам обещают зарплату 50 000—60 000 рублей», — говорится на сайте Rabota45. Также на строительство дороги требуются монтажники трубопроводов на зарплату от 50 тысяч рублей. Дорожным мастерам готовы платить до 60 тысяч рублей. Заработная плата крановщика составит 56 тысяч рублей, дорожных рабочих — 45 тысяч. ООО «Тюменская автодорожная компания» занимается строительством автомобильной дороги по улице Фарафонова (от улица Мальцева до улицы 7-й микрорайон) в Заозерном районе. Согласно данным сервиса СБИС, стоимость контракта составляет порядка 658 миллионов рублей. Строительные работы должны закончить до 31 декабря 2023 года. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана изменили контракт с тюменской компанией, чтобы продолжить строительство дороги. Изменения коснулись аванса, который был увеличен на 158,5 млн рублей.