Звезда TikTok, прятавшийся от полиции в уральском лесу, пожаловался на беспредел в колонии

Арестант Михаил Гумиров заявил, что его жалобы на несправедливый приговор не уходят из ИК

27 января 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

На страницу Гумирова подписаны 11 тысяч людей, многие из них поддерживают его Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Звезда TikTok Михаил Гумиров, прятавшийся от правосудия в свердловских лесах, сообщил семье, что не может отправить из ИК-10 города Кыштыма жалобы и заявления с просьбой о пересмотре уголовного дела. Об этом URA.RU рассказала жена арестанта Наталья Шемякина, которая общалась с мужем по телефону. По словам супруги, таким образом Гумирову закрывают рот, чтобы он не смог добиться справедливого приговора. «Муж написал много жалоб и заявлений, например, в ГОВД города Касли, в прокуратуру Кыштыма, но ничто никуда не ушло. Все оседает где-то в стенах колонии, у него даже отобрали личные УК и УПК РФ! Я уверена, что Михаила просто прячут, закрывают рот, чтобы из его уст ничего лишнего не вылилось. Потому что знают, на что он способен и опасаются, что он поднимет шум», — рассказала Наталья. Новость по теме Челябинскую звезду TikTok, прятавшуюся от полиции в свердловских лесах, поймали в Москве Родственники подозревают, что к ситуации может быть причастен один из сотрудников десятой колонии, который проходил свидетелем по делу Гумирова и якобы может быть не заинтересован, чтобы осужденный добился пересмотра своего дела. «Михаила просто прячут и закрывают рот. Мы боимся, чтобы эта история не закончилась, как с Тесаком», — переживает жена Гумирова. Михаил Гумиров получил в прошлом году семь лет лишения свободы по обвинению в вымогательстве. На оглашение приговора он не явился, а пустился в бега. Позже мужчина появился в сети TikTok, где стал искать справедливости. Он заявлял, что прячется в лесах, поскольку невиновен. В качестве доказательства Гумиров выкладывал в соцсетях видео и аудиоролики, доказывающие, по мнению беглеца, его правоту. В ноябре прошлого года он был пойман и водворен в колонию. За разъяснением ситуации URA.RU обратилось в саму ИК-10. Там отказались комментировать жалобу семьи Гумирова. «Из любого учреждения УФСИН России письма и другая документация от осужденных уходит согласно нормативно-правовой базе. Никто не может повлиять на исходящую корреспонденцию, если она уходит законным путем и оформлена как положено», — подчеркнули в колонии и рекомендовали направить в исправительное учреждение запрос. Ответ на него на момент публикации не поступил. Также журналист направил запрос в пресс-службу ГУФСИН России по Челябинской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Звезда TikTok Михаил Гумиров, прятавшийся от правосудия в свердловских лесах, сообщил семье, что не может отправить из ИК-10 города Кыштыма жалобы и заявления с просьбой о пересмотре уголовного дела. Об этом URA.RU рассказала жена арестанта Наталья Шемякина, которая общалась с мужем по телефону. По словам супруги, таким образом Гумирову закрывают рот, чтобы он не смог добиться справедливого приговора. «Муж написал много жалоб и заявлений, например, в ГОВД города Касли, в прокуратуру Кыштыма, но ничто никуда не ушло. Все оседает где-то в стенах колонии, у него даже отобрали личные УК и УПК РФ! Я уверена, что Михаила просто прячут, закрывают рот, чтобы из его уст ничего лишнего не вылилось. Потому что знают, на что он способен и опасаются, что он поднимет шум», — рассказала Наталья. Родственники подозревают, что к ситуации может быть причастен один из сотрудников десятой колонии, который проходил свидетелем по делу Гумирова и якобы может быть не заинтересован, чтобы осужденный добился пересмотра своего дела. «Михаила просто прячут и закрывают рот. Мы боимся, чтобы эта история не закончилась, как с Тесаком», — переживает жена Гумирова. Михаил Гумиров получил в прошлом году семь лет лишения свободы по обвинению в вымогательстве. На оглашение приговора он не явился, а пустился в бега. Позже мужчина появился в сети TikTok, где стал искать справедливости. Он заявлял, что прячется в лесах, поскольку невиновен. В качестве доказательства Гумиров выкладывал в соцсетях видео и аудиоролики, доказывающие, по мнению беглеца, его правоту. В ноябре прошлого года он был пойман и водворен в колонию. За разъяснением ситуации URA.RU обратилось в саму ИК-10. Там отказались комментировать жалобу семьи Гумирова. «Из любого учреждения УФСИН России письма и другая документация от осужденных уходит согласно нормативно-правовой базе. Никто не может повлиять на исходящую корреспонденцию, если она уходит законным путем и оформлена как положено», — подчеркнули в колонии и рекомендовали направить в исправительное учреждение запрос. Ответ на него на момент публикации не поступил. Также журналист направил запрос в пресс-службу ГУФСИН России по Челябинской области.