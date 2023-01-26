ФСБ сорвала перестановку в свердловском правительстве

26 января 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Михаила Волкова хотел сместить профильный замгубернатора, хотя они — выходцы из одной команды Фото: Анна Майорова © URA.RU Одним из ключевых факторов, повлиявших на сохранение министра строительства Свердловской области Михаила Волкова в должности, стала отрицательная характеристика от ФСБ на его конкурента. Об этом URA.RU рассказал источник, погруженный в детали кадровой интриги. Она возникла после того, как губернатор Евгений Куйвашев победил на сентябрьских выборах и приступил к формированию правительства, с которым будет работать следующие пять лет. Волкова он переназначил одним из последних — 29 ноября. Неопределенность вокруг чиновника, работающего в кабмине с 2016 года, держалась до последнего. Считается, что своего человека в кресло министра продвигал профильный зам Куйвашева Сергей Швиндт, курирующий минстрой и недовольный сближением Волкова с администрацией Екатеринбурга, снизившей влияние Швиндта на городские стройки. Сначала Швиндт, по неофициальным данным, продвигал замминистра Антона Шафаростова, а затем — тогдашнего главу минстроя Омской области, знакомого ему по работе в мэрии Екатеринбурга, Михаила Губина. Губин покинул команду омского губернатора, свердловчанина Александра Буркова на следующий день после переназначения Волкова — 30 ноября. Вместе с Губиным ушли еще несколько человек, которых он привел в минстрой. Новость по теме Топ-чиновника с пятном в биографии сватают в правительство Куйвашева «Когда Швиндт лоббировал кандидатуру Губина на пост главы свердловского минстроя, того „пробили“ через ФСБ (стандартная процедура). Вскрылись факты, не совместимые с нахождением во Губина власти. В итоге он и в Свердловскую область не устроился, и из команды Буркова ему пришлось уйти», — поделился собеседник. Какое УФСБ проводило проверку — омское или свердловское — он не уточнил. Сам Губин в разговоре с корреспондентом заявил, что информации о каких-либо проверках со стороны силовиков у него нет. Также Губин опроверг, что получал от Швиндта предложения о возвращении в родной регион. «Не знаю, кто такие слухи распускает… [Уйти из омского правительства] это мое решение, принятое давно в связи с некоторыми личными обстоятельствами. Со всеми у меня сохранились хорошие отношения. Задачи, которые передо мной ставились, выполнены. Когда я приходил в омское правительство, увидел провал. И за шесть-семь месяцев было сделано то, чего не было несколько лет», — сказал Губин. При этом, комментируя его отставку, Бурков в своих соцсетях заявлял: «вынужден констатировать, что эти [поставленные перед Губиным и его командой] задачи не были выполнены в необходимом объеме». «Таковы особенности работы внутриполитического блока, — развел руками Губин. — В действительности расстались хорошо, претензий ни у него, ни у меня нет». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Одним из ключевых факторов, повлиявших на сохранение министра строительства Свердловской области Михаила Волкова в должности, стала отрицательная характеристика от ФСБ на его конкурента. Об этом URA.RU рассказал источник, погруженный в детали кадровой интриги. Она возникла после того, как губернатор Евгений Куйвашев победил на сентябрьских выборах и приступил к формированию правительства, с которым будет работать следующие пять лет. Волкова он переназначил одним из последних — 29 ноября. Неопределенность вокруг чиновника, работающего в кабмине с 2016 года, держалась до последнего. Считается, что своего человека в кресло министра продвигал профильный зам Куйвашева Сергей Швиндт, курирующий минстрой и недовольный сближением Волкова с администрацией Екатеринбурга, снизившей влияние Швиндта на городские стройки. Сначала Швиндт, по неофициальным данным, продвигал замминистра Антона Шафаростова, а затем — тогдашнего главу минстроя Омской области, знакомого ему по работе в мэрии Екатеринбурга, Михаила Губина. Губин покинул команду омского губернатора, свердловчанина Александра Буркова на следующий день после переназначения Волкова — 30 ноября. Вместе с Губиным ушли еще несколько человек, которых он привел в минстрой. «Когда Швиндт лоббировал кандидатуру Губина на пост главы свердловского минстроя, того „пробили“ через ФСБ (стандартная процедура). Вскрылись факты, не совместимые с нахождением во Губина власти. В итоге он и в Свердловскую область не устроился, и из команды Буркова ему пришлось уйти», — поделился собеседник. Какое УФСБ проводило проверку — омское или свердловское — он не уточнил. Сам Губин в разговоре с корреспондентом заявил, что информации о каких-либо проверках со стороны силовиков у него нет. Также Губин опроверг, что получал от Швиндта предложения о возвращении в родной регион. «Не знаю, кто такие слухи распускает… [Уйти из омского правительства] это мое решение, принятое давно в связи с некоторыми личными обстоятельствами. Со всеми у меня сохранились хорошие отношения. Задачи, которые передо мной ставились, выполнены. Когда я приходил в омское правительство, увидел провал. И за шесть-семь месяцев было сделано то, чего не было несколько лет», — сказал Губин. При этом, комментируя его отставку, Бурков в своих соцсетях заявлял: «вынужден констатировать, что эти [поставленные перед Губиным и его командой] задачи не были выполнены в необходимом объеме». «Таковы особенности работы внутриполитического блока, — развел руками Губин. — В действительности расстались хорошо, претензий ни у него, ни у меня нет».