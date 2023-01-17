17 января 2023

Пермский штурмовик рассказал, за что представлен к медали «За отвагу»

Пермский штурмовик сообщил, что представлен к медали за штурм на Донбассе
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Александр Григоренко, интервью. Ростов-на-Дону, григоренко александр
Александр Григоренко может получить медаль «За отвагу» Фото:
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Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко представлен к медали «За отвагу» после штурма вражеской стороны на Донбассе. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

«Представили к медали „За Отвагу“ еще в декабре. За бой, в котором мы штурмовали позиции вражеской стороны. Меня тогда ранило пулей в голову», — рассказал Григоренко.

На сегодняшний день у штурмовика две награды, полученные в 2014—2015 годах, когда он принимал участие в боевых действиях в ЛНР. Третью награду, по словам пермяка, он не ждет. За время пребывания на фронте Григоренко получил два ранения, сейчас он находится в госпитале после попадания осколка в лицо, после этого планирует отправиться на фронт.

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Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко представлен к медали «За отвагу» после штурма вражеской стороны на Донбассе. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Представили к медали „За Отвагу“ еще в декабре. За бой, в котором мы штурмовали позиции вражеской стороны. Меня тогда ранило пулей в голову», — рассказал Григоренко. На сегодняшний день у штурмовика две награды, полученные в 2014—2015 годах, когда он принимал участие в боевых действиях в ЛНР. Третью награду, по словам пермяка, он не ждет. За время пребывания на фронте Григоренко получил два ранения, сейчас он находится в госпитале после попадания осколка в лицо, после этого планирует отправиться на фронт.
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