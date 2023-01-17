Пермский штурмовик рассказал, за что представлен к медали «За отвагу»

Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко представлен к медали «За отвагу» после штурма вражеской стороны на Донбассе. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.
«Представили к медали „За Отвагу“ еще в декабре. За бой, в котором мы штурмовали позиции вражеской стороны. Меня тогда ранило пулей в голову», — рассказал Григоренко.
На сегодняшний день у штурмовика две награды, полученные в 2014—2015 годах, когда он принимал участие в боевых действиях в ЛНР. Третью награду, по словам пермяка, он не ждет. За время пребывания на фронте Григоренко получил два ранения, сейчас он находится в госпитале после попадания осколка в лицо, после этого планирует отправиться на фронт.
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