В Госдепе заявили, что США не успеют отправить Киеву танки к весне

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Киев получит танки от США позднее февраля, отметила Виктория Нуланд Фото:
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США не успеют передать Киеву обещанные танки Abrams до начала весны. Об этом заявила замгоссекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд в ходе слушания в комитете по иностранным делам сената Конгресса. О передаче США 31 танка Abrams Киеву ранее заявил президент страны Джо Байден.

«США не успеют отправить танки Abrams на Украине к весне», — заявила Виктория Нуланд в ходе своего выступления. Его трансляция велась на сайте американского Конгресса.

О том, что США отправят Киеву 31 танк Abrams Байден заявил 25 января в ходе спецбрифинга по вопросу помощи Украине. Кремль, в свою очередь, отмечал, что подобные действия американского правительства только усиливают вовлеченность Соединенных Штатов в российско-украинский конфликт, несмотря на их обратные заявления.

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США не успеют передать Киеву обещанные танки Abrams до начала весны. Об этом заявила замгоссекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд в ходе слушания в комитете по иностранным делам сената Конгресса. О передаче США 31 танка Abrams Киеву ранее заявил президент страны Джо Байден. «США не успеют отправить танки Abrams на Украине к весне», — заявила Виктория Нуланд в ходе своего выступления. Его трансляция велась на сайте американского Конгресса. О том, что США отправят Киеву 31 танк Abrams Байден заявил 25 января в ходе спецбрифинга по вопросу помощи Украине. Кремль, в свою очередь, отмечал, что подобные действия американского правительства только усиливают вовлеченность Соединенных Штатов в российско-украинский конфликт, несмотря на их обратные заявления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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