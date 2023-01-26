В Госдепе заявили, что США не успеют отправить Киеву танки к весне

26 января 2023 в 21:30 Размер текста - 17 +

Киев получит танки от США позднее февраля, отметила Виктория Нуланд Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США не успеют передать Киеву обещанные танки Abrams до начала весны. Об этом заявила замгоссекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд в ходе слушания в комитете по иностранным делам сената Конгресса. О передаче США 31 танка Abrams Киеву ранее заявил президент страны Джо Байден. «США не успеют отправить танки Abrams на Украине к весне», — заявила Виктория Нуланд в ходе своего выступления. Его трансляция велась на сайте американского Конгресса. О том, что США отправят Киеву 31 танк Abrams Байден заявил 25 января в ходе спецбрифинга по вопросу помощи Украине. Кремль, в свою очередь, отмечал, что подобные действия американского правительства только усиливают вовлеченность Соединенных Штатов в российско-украинский конфликт, несмотря на их обратные заявления.

США не успеют передать Киеву обещанные танки Abrams до начала весны. Об этом заявила замгоссекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд в ходе слушания в комитете по иностранным делам сената Конгресса. О передаче США 31 танка Abrams Киеву ранее заявил президент страны Джо Байден. «США не успеют отправить танки Abrams на Украине к весне», — заявила Виктория Нуланд в ходе своего выступления. Его трансляция велась на сайте американского Конгресса. О том, что США отправят Киеву 31 танк Abrams Байден заявил 25 января в ходе спецбрифинга по вопросу помощи Украине. Кремль, в свою очередь, отмечал, что подобные действия американского правительства только усиливают вовлеченность Соединенных Штатов в российско-украинский конфликт, несмотря на их обратные заявления.