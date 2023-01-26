Пушилин заявил о кардинальных изменениях хода СВО после взятия Угледара

Пушилин: взятие Угледара в корне поменяет расклад сил в зоне СВО

27 января 2023 в 05:34 Размер текста - 17 +

Взятие Угделара обеспечит выход на красноармейское и кураховское направления, считает Пушилин Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Взятие Угледара позволит в корне изменить положение сил в зоне специальной военной операции, в частности обеспечит выход на красноармейское и кураховское направления. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Ждем хороших новостей из Угледара. Взятие под контроль этого населенного пункта обеспечит нашим войскам выход уже на красноармейское и кураховское направления. А это уже может в корне поменять расклад сил на фронте», — приводит слова Дениса Пушилина РИА Новости. По словам врио главы ДНР, взятие Угледара станет очень важным успехом для России. По словам Дениса Пушилина окружение и дальнейшее освобождение города позволит решить многие задачи на фронте. Ранее URA.RU сообщало, что российские военнослужащие зашли в Угледар и закрепились на окраинах города. Также агентство сообщало, что Вооруженные силы РФ взяли важную трассу из Покровского, которая ведет в город. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Взятие Угледара позволит в корне изменить положение сил в зоне специальной военной операции, в частности обеспечит выход на красноармейское и кураховское направления. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Ждем хороших новостей из Угледара. Взятие под контроль этого населенного пункта обеспечит нашим войскам выход уже на красноармейское и кураховское направления. А это уже может в корне поменять расклад сил на фронте», — приводит слова Дениса Пушилина РИА Новости. По словам врио главы ДНР, взятие Угледара станет очень важным успехом для России. По словам Дениса Пушилина окружение и дальнейшее освобождение города позволит решить многие задачи на фронте. Ранее URA.RU сообщало, что российские военнослужащие зашли в Угледар и закрепились на окраинах города. Также агентство сообщало, что Вооруженные силы РФ взяли важную трассу из Покровского, которая ведет в город. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.