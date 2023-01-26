26 января 2023

Пушилин заявил о кардинальных изменениях хода СВО после взятия Угледара

Пушилин: взятие Угледара в корне поменяет расклад сил в зоне СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение результатов после подсчета голосов на референдуме о вхождении ЛДНР, Запорожья, Херсона в состав РФ. Донецк, референдум, пушилин
Взятие Угделара обеспечит выход на красноармейское и кураховское направления, считает Пушилин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Взятие Угледара позволит в корне изменить положение сил в зоне специальной военной операции, в частности обеспечит выход на красноармейское и кураховское направления. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Ждем хороших новостей из Угледара. Взятие под контроль этого населенного пункта обеспечит нашим войскам выход уже на красноармейское и кураховское направления. А это уже может в корне поменять расклад сил на фронте», — приводит слова Дениса Пушилина РИА Новости.

По словам врио главы ДНР, взятие Угледара станет очень важным успехом для России. По словам Дениса Пушилина окружение и дальнейшее освобождение города позволит решить многие задачи на фронте.

Ранее URA.RU сообщало, что российские военнослужащие зашли в Угледар и закрепились на окраинах города. Также агентство сообщало, что Вооруженные силы РФ взяли важную трассу из Покровского, которая ведет в город.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Взятие Угледара позволит в корне изменить положение сил в зоне специальной военной операции, в частности обеспечит выход на красноармейское и кураховское направления. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Ждем хороших новостей из Угледара. Взятие под контроль этого населенного пункта обеспечит нашим войскам выход уже на красноармейское и кураховское направления. А это уже может в корне поменять расклад сил на фронте», — приводит слова Дениса Пушилина РИА Новости. По словам врио главы ДНР, взятие Угледара станет очень важным успехом для России. По словам Дениса Пушилина окружение и дальнейшее освобождение города позволит решить многие задачи на фронте. Ранее URA.RU сообщало, что российские военнослужащие зашли в Угледар и закрепились на окраинах города. Также агентство сообщало, что Вооруженные силы РФ взяли важную трассу из Покровского, которая ведет в город. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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