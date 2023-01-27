Советник Пушилина сообщил о серьезных боях за дачные участки на окраинах Угледара

27 января 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

Битва за дачные районы Угледара являются тяжелыми, заявил Ян Гагин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска проводят зачистку дачных районов на юге Угледара. Ведутся тяжелые бои, сообщает советник врио главы ДНР Ян Гагин. «Сейчас наши штурмовики ведут зачистку дачных районов на юге Угледара. Битва серьезная, противник кусается», — заявил Ян Гагин. Его слова приводит ТАСС. Ранее командир подразделения «Восток» Александр Ходаковский сообщил, что ВС РФ начали наступление на угледарском направлении и пытаются охватить город, передает «Ридус». Позже стало известно, что российские бойцы вошли и закрепились на окраинах Угледара, заявил врио главы ДНР Игорь Кимаковский. Его слова передает MK.RU . После этого Гагин сообщил о взятии российской армией трассы, ведущей в Угледар из Покровского. Сам врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сказал, что взятие город под контроль РФ позволит изменить положение сил в зоне СВО. По его словам, освобождение Угледара откроет дорогу на красноармейское и кураховское направления.

Российские войска проводят зачистку дачных районов на юге Угледара. Ведутся тяжелые бои, сообщает советник врио главы ДНР Ян Гагин. «Сейчас наши штурмовики ведут зачистку дачных районов на юге Угледара. Битва серьезная, противник кусается», — заявил Ян Гагин. Его слова приводит ТАСС. Ранее командир подразделения «Восток» Александр Ходаковский сообщил, что ВС РФ начали наступление на угледарском направлении и пытаются охватить город, передает «Ридус». Позже стало известно, что российские бойцы вошли и закрепились на окраинах Угледара, заявил врио главы ДНР Игорь Кимаковский. Его слова передает MK.RU. После этого Гагин сообщил о взятии российской армией трассы, ведущей в Угледар из Покровского. Сам врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сказал, что взятие город под контроль РФ позволит изменить положение сил в зоне СВО. По его словам, освобождение Угледара откроет дорогу на красноармейское и кураховское направления.