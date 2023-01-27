Родители встали на защиту екатеринбургского педагога, которая заклеила рот ученика скотчем

За учителя элитной гимназии №94 Екатеринбурга заступились родители Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Часть родителей учеников третьего класса элитной гимназии №94 в Екатеринбурге, где ранее произошел скандал, встали на защиту педагога, которая заклеила рот ученика скотчем. Соответствующее обращение имеется в распоряжении URA.RU.

«Мы считаем, что Елизавета Ивановна имеет большой потенциал как педагога. Она с первого дня понравилась детям, была заинтересована в работе, полна свежих идей, расположена к детям и коллективу родителей. Мы можем охарактеризовать как очень чуткого, нежного педагога и человека. Мы понимаем, что за данный поступок учитель должен понести наказание в виде дисциплинарного взыскания (замечание, выговор), но никак не увольнения по статье, как этого добивается родительница, написавшая в СМИ. Мы категорически против нанесения нашим детям психологической травмы, которую причинит уход Елизаветы Ивановны», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в престижной гимназии Екатеринбурга педагога обвинили в издевательствах над третьеклассниками. Мама одного из учеников утверждает, что ее сын подвергался физическому насилию со стороны учителя. Третьеклассник сообщил маме, что педагог заклеивала ему рот скотчем. После публикации URA.RU в ПДН взялись проверить учебное заведение. Спустя время педагога отстранили от работы.