Военный специалист предупредил о прибытии на Украину батальонов иностранных военных

27 января 2023 в 23:01 Размер текста - 17 +

С танками на Украину прибудут Западные воинские части, считает Александр Широкорад Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вместе с немецкими танками Leopard и американскими Abrams на Украину приедут батальоны военных (в среднем, в зависимости от рода войск, он может насчитывать от 250 до 950 человек). Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный специалист, публицист, историк Александр Широкорад. «Не обращают у нас внимание на то, что Leopard и Abrams прибудут, как раньше и HIMARS, не просто в ящиках в укупорке, и их раскроют украинские войска, начнут изучать, обучаться. Прибудет не просто 40 танков, а хорошо обученный слаженный батальон. Туда берут каких-то, допустим, ветеранов войны, новобранцев. То есть из Германии на Украину приедут не отдельные специалисты, а воинская часть вместе с танками Abrams, Leopard и так далее», — объяснил Александр Широкорад. По словам собеседника агентства, когда в зону военного конфликта начинают поступать иностранные батальоны, ситуация обретает иной статус. «Одно дело — поставка оружия. Это довольно распространенная схема во всех военных конфликтах, которые были в этом веке и в прошлом. Но когда идут через границу части, бригада, батальон, то это уже фактически casus belli (формальный повод для объявления войны, — прим. URA.RU). То есть это уже в общем-то война», — отметил Широкорад. Ранее представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что поставки тяжелой техники на Украину из стран Запада не ведут к миру. По словам французского политика и экс-депутата Европарламента Флориана Филиппо, США провоцирует развитие Третьей мировой войны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вместе с немецкими танками Leopard и американскими Abrams на Украину приедут батальоны военных (в среднем, в зависимости от рода войск, он может насчитывать от 250 до 950 человек). Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный специалист, публицист, историк Александр Широкорад. «Не обращают у нас внимание на то, что Leopard и Abrams прибудут, как раньше и HIMARS, не просто в ящиках в укупорке, и их раскроют украинские войска, начнут изучать, обучаться. Прибудет не просто 40 танков, а хорошо обученный слаженный батальон. Туда берут каких-то, допустим, ветеранов войны, новобранцев. То есть из Германии на Украину приедут не отдельные специалисты, а воинская часть вместе с танками Abrams, Leopard и так далее», — объяснил Александр Широкорад. По словам собеседника агентства, когда в зону военного конфликта начинают поступать иностранные батальоны, ситуация обретает иной статус. «Одно дело — поставка оружия. Это довольно распространенная схема во всех военных конфликтах, которые были в этом веке и в прошлом. Но когда идут через границу части, бригада, батальон, то это уже фактически casus belli (формальный повод для объявления войны, — прим. URA.RU). То есть это уже в общем-то война», — отметил Широкорад. Ранее представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что поставки тяжелой техники на Украину из стран Запада не ведут к миру. По словам французского политика и экс-депутата Европарламента Флориана Филиппо, США провоцирует развитие Третьей мировой войны.