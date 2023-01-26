В ООН недовольны поставками западных танков Киеву

26 января 2023 в 23:37 Размер текста - 17 +

В ООН заявили, что решение Запада о поставках танков Украине не является движением в верном направлении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наметившиеся тенденции и происходящие сейчас вокруг Украины события не приведут к миру. Такое заявление сделал постоянный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик, в ответ на просьбу прокомментировать решение стран Запада о поставке тяжелой техники Киеву. «Мы не будем давать новый комментарий каждый раз, когда поступает новое оружие [Киеву]. То, что мы хотим видеть, — это справедливый мир в соответствии с Уставом ООН. И то, что мы видим сейчас, не ведет нас в этом направлении», — пояснил Стефана Дюжаррик во время брифинга . Ранее стало известно, что США собираются отправят Киеву 31 танк Abrams. В Кремле, в свою очередь, отмечали, что подобные действия только усилят вовлеченность Соединенных Штатов в проведение российско-украинского конфликта, несмотря на их противоположные заявления. Позже появилась информация, что обещанную технику Украина получит с опозданием. При этом в США подчеркивали, собираются отправить танки без спецмодификации, которая значительно повышает их боевую мощность. РФ начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Сразу после этого западные страны стали целенаправленно спонсировать Киев оружием и техникой.

Наметившиеся тенденции и происходящие сейчас вокруг Украины события не приведут к миру. Такое заявление сделал постоянный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик, в ответ на просьбу прокомментировать решение стран Запада о поставке тяжелой техники Киеву. «Мы не будем давать новый комментарий каждый раз, когда поступает новое оружие [Киеву]. То, что мы хотим видеть, — это справедливый мир в соответствии с Уставом ООН. И то, что мы видим сейчас, не ведет нас в этом направлении», — пояснил Стефана Дюжаррик во время брифинга. Ранее стало известно, что США собираются отправят Киеву 31 танк Abrams. В Кремле, в свою очередь, отмечали, что подобные действия только усилят вовлеченность Соединенных Штатов в проведение российско-украинского конфликта, несмотря на их противоположные заявления. Позже появилась информация, что обещанную технику Украина получит с опозданием. При этом в США подчеркивали, собираются отправить танки без спецмодификации, которая значительно повышает их боевую мощность. РФ начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Сразу после этого западные страны стали целенаправленно спонсировать Киев оружием и техникой.