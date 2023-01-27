Путин поручил продлить и расширить льготную ипотеку

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Получить льготную ипотеку сможет новая категория семей

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству продлить действие льготной ипотеки до следующего года и расширить ее программу, включив в нее новую категорию семей с детьми. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте президента.

«Обеспечить продление до 1 июля 2024 г. срока действия льготной ипотечной программы. <...> Обеспечить расширение льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, предусмотрев возможность получения семьями, имеющими двух и более детей в возрасте до 18 лет», — говорится в поручении Владимира Путина, размещенном на сайте президента РФ. Он также поручил утвердить льготную ипотеку для жителей новых регионов РФ по ставке не более 2% годовых.

В своем поручении президент отметил, что после продления льготной ипотеки, ставка по займам для россиян должна составлять не более 8% годовых. А семьи с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет смогут оформить займ по ставке не более 6% годовых. 

Ранее российское правительство также утвердило рекордно низкую ставку 0,1% и по «Сельской ипотеке». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже подписал необходимое распоряжение.

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Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству продлить действие льготной ипотеки до следующего года и расширить ее программу, включив в нее новую категорию семей с детьми. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте президента. «Обеспечить продление до 1 июля 2024 г. срока действия льготной ипотечной программы. <...> Обеспечить расширение льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, предусмотрев возможность получения семьями, имеющими двух и более детей в возрасте до 18 лет», — говорится в поручении Владимира Путина, размещенном на сайте президента РФ. Он также поручил утвердить льготную ипотеку для жителей новых регионов РФ по ставке не более 2% годовых. В своем поручении президент отметил, что после продления льготной ипотеки, ставка по займам для россиян должна составлять не более 8% годовых. А семьи с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет смогут оформить займ по ставке не более 6% годовых.  Ранее российское правительство также утвердило рекордно низкую ставку 0,1% и по «Сельской ипотеке». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже подписал необходимое распоряжение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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