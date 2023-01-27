Путин дал 7 лет новым регионам, чтобы достичь уровня жизни остальной России

Президент России Владимир Путин поручил главам новых регионов РФ создать необходимые условия для того, чтобы жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей достигли уровня жизни граждан остальных субъектов РФ в течение следующих семи лет. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте президента.
«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей утвердить программы социально-экономического развития указанных субъектов РФ, предусмотрев достижение этими субъектами РФ и не позднее 2030 года среднероссийских показателей уровня жизни граждан РФ и общероссийского уровня социально-экономического развития», — говорится в поручении Владимира Путина, размещенном на сайте президента РФ.
Кроме того, Путин поручил российскому правительству продлить и расширить льготную ипотеку, предоставив жителям новых регионов особый вид ипотечной программы. А также повысить зарплаты россиян и снизить их бедность, ежемесячно отчитываясь о результатах проделанной работы.
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