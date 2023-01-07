Bild: половина граждан Германии выступила против поставок боевых танков Украине

08 января 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Запад пообещал отправить Украине БМП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Против поставок боевых машин пехоты (БМП) Marder Украине выступили 50% жителей Германии. Такой опрос провел институт исследования общественного мнения (INSA) для немецкой газеты Bild. «38% немцев считают, что Германия также должна поставлять Украине боевые танки, а 50% выступают против. 40% опрошенных поддерживают решение федерального правительства о поставке Украине боевых машин пехоты Marder, а 49% считают его неправильным», — передает Bild со ссылкой на опрос INSA, в котором поучаствовали 1001 респондент. Германия пообещала отправить ВСУ БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot. Планируется передать 40 БМП в ближайшие три месяца. Депутат Бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт высказалась, что это может привести к эскалации ситуации на Украине. США собираются передать БМП Bradley. В Белом доме анонсировали военную помощь на сумму 3 млрд долларов. Президент Франции Эммануэль Макрон также решил отправить Украине БМП.

Против поставок боевых машин пехоты (БМП) Marder Украине выступили 50% жителей Германии. Такой опрос провел институт исследования общественного мнения (INSA) для немецкой газеты Bild. «38% немцев считают, что Германия также должна поставлять Украине боевые танки, а 50% выступают против. 40% опрошенных поддерживают решение федерального правительства о поставке Украине боевых машин пехоты Marder, а 49% считают его неправильным», — передает Bild со ссылкой на опрос INSA, в котором поучаствовали 1001 респондент. Германия пообещала отправить ВСУ БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot. Планируется передать 40 БМП в ближайшие три месяца. Депутат Бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт высказалась, что это может привести к эскалации ситуации на Украине. США собираются передать БМП Bradley. В Белом доме анонсировали военную помощь на сумму 3 млрд долларов. Президент Франции Эммануэль Макрон также решил отправить Украине БМП.