В комитете ГД по обороне рассматривают отсрочку от мобилизации для 20 категорий россиян

28 января 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

В Госдуме подчеркнули, что готовят законопроект, связанный с отсрочкой от мобилизации, который затронет 20 категорий россиян Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Комитет Госдумы рассматривает более 20 законопроектов, связанных с отсрочкой от мобилизации. Каждый из них затрагивает определенную категорию граждан. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «В первую очередь, это, конечно, семьи с детьми-инвалидами, семьи с тремя детьми и другие. Они важны и заслуживают внимания. <…> В настоящее время в „законодательном пакете“ Комитета по обороне находятся более 20 законопроектов», — отметил Андрей Картаполов в своем telegram-канале. Он отметил, что все вопросы по данной тематике находятся под контролем. Ранее Картаполов говорил, что не подтверждал возможность отсрочки от мобилизации отцов детей-инвалидов. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что сотрудники оборонно-промышленного комплекса освобождены от мобилизации.

Комитет Госдумы рассматривает более 20 законопроектов, связанных с отсрочкой от мобилизации. Каждый из них затрагивает определенную категорию граждан. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «В первую очередь, это, конечно, семьи с детьми-инвалидами, семьи с тремя детьми и другие. Они важны и заслуживают внимания. <…> В настоящее время в „законодательном пакете“ Комитета по обороне находятся более 20 законопроектов», — отметил Андрей Картаполов в своем telegram-канале. Он отметил, что все вопросы по данной тематике находятся под контролем. Ранее Картаполов говорил, что не подтверждал возможность отсрочки от мобилизации отцов детей-инвалидов. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что сотрудники оборонно-промышленного комплекса освобождены от мобилизации.