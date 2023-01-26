Рогозин: боевые роботы из Магнитогорска уничтожат танки Leopard и Abrams на Украине

26 января 2023 в 06:01 Размер текста - 17 +

Рогозин рассказал, что робот выбирает наиболее значимую цель и поражает ее огнем Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ударный вариант робота «Маркер» сможет самостоятельно засекать и поражать украинскую технику, в том числе поставленные Украине американские танки Abrams и немецкие Leopard 2. Об этом рассказал экс-глава «Роскосмоса», руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин. «Боевой вариант робота „Маркер“ имеет в системе управления электронный каталог с образами целей как в видимом диапазоне, так и инфракрасном. Поэтому он может автоматически определять технику противника. Например, как только начнутся поставки войскам Украины танков „Абрамс“ и „Леопард“, „Маркер“ получит соответствующий электронный образ и сможет автоматически засекать и поражать ПТУРом американские и германские танки», — сообщил Рогозин РИА Новости. Ранее разведывательно-ударную машину «Маркер», разработанную компанией «Андроидная техника» из Магнитогорска, направили в Донбасс для испытаний. На вооружение роботы поступят в феврале. Машина имеет подвесной дрон внутри, хорошее вооружение, возможность ориентации на местности, умеет самостоятельно выстраивать маршрут. В ближайшее время Украина получит от западных союзников около 80 боевых танков Leopard 2. В частности, Германия отправит 14 танков. Страны Запада поддерживают Киев на фоне российской спецоперации по защите республик Донбасса от геноцида украинских властей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ударный вариант робота «Маркер» сможет самостоятельно засекать и поражать украинскую технику, в том числе поставленные Украине американские танки Abrams и немецкие Leopard 2. Об этом рассказал экс-глава «Роскосмоса», руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин. «Боевой вариант робота „Маркер“ имеет в системе управления электронный каталог с образами целей как в видимом диапазоне, так и инфракрасном. Поэтому он может автоматически определять технику противника. Например, как только начнутся поставки войскам Украины танков „Абрамс“ и „Леопард“, „Маркер“ получит соответствующий электронный образ и сможет автоматически засекать и поражать ПТУРом американские и германские танки», — сообщил Рогозин РИА Новости. Ранее разведывательно-ударную машину «Маркер», разработанную компанией «Андроидная техника» из Магнитогорска, направили в Донбасс для испытаний. На вооружение роботы поступят в феврале. Машина имеет подвесной дрон внутри, хорошее вооружение, возможность ориентации на местности, умеет самостоятельно выстраивать маршрут. В ближайшее время Украина получит от западных союзников около 80 боевых танков Leopard 2. В частности, Германия отправит 14 танков. Страны Запада поддерживают Киев на фоне российской спецоперации по защите республик Донбасса от геноцида украинских властей.