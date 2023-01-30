Министр обороны Италии призвал пускать россиян в Европу

30 января 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Россиян нужно пускать в Европу, чтобы показывать им другую сторону, считает министр Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Не пускать россиян в Европу — ошибка. Нужно сохранять канал диалога с гражданами России, разрешая им въезжать на территорию Евросоюза, показывая им положительные стороны Запада. С таким мнением выступил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в разговоре с итальянским изданием. «Думаю, было бы ошибкой считать российский народ недругом. <...> Почему нужно отказывать россиянам в визах? Было бы хорошо, чтобы люди приезжали в Европу и слышали другую сторону, <…>, мы можем что-то изменить, показав русским, что такое Запад — свобода, демократия, мир», — сказал Гуидо Крозетто в разговоре с итальянским изданием Corriere della Sera. Европейские страны начали вводить санкционные меры на въезд россиян в Евросоюз после начала Россией спецоперации на Украине. В частности, ЕС ужесточил правила выдачи виз россиянам, а также отказался признавать загранпаспорта части граждан России.

Не пускать россиян в Европу — ошибка. Нужно сохранять канал диалога с гражданами России, разрешая им въезжать на территорию Евросоюза, показывая им положительные стороны Запада. С таким мнением выступил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в разговоре с итальянским изданием. «Думаю, было бы ошибкой считать российский народ недругом. <...> Почему нужно отказывать россиянам в визах? Было бы хорошо, чтобы люди приезжали в Европу и слышали другую сторону, <…>, мы можем что-то изменить, показав русским, что такое Запад — свобода, демократия, мир», — сказал Гуидо Крозетто в разговоре с итальянским изданием Corriere della Sera. Европейские страны начали вводить санкционные меры на въезд россиян в Евросоюз после начала Россией спецоперации на Украине. В частности, ЕС ужесточил правила выдачи виз россиянам, а также отказался признавать загранпаспорта части граждан России.