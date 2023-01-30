Министр обороны Италии призвал пускать россиян в Европу

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Встреча призеров
Россиян нужно пускать в Европу, чтобы показывать им другую сторону, считает министр
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Не пускать россиян в Европу — ошибка. Нужно сохранять канал диалога с гражданами России, разрешая им въезжать на территорию Евросоюза, показывая им положительные стороны Запада. С таким мнением выступил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в разговоре с итальянским изданием.

«Думаю, было бы ошибкой считать российский народ недругом. <...> Почему нужно отказывать россиянам в визах? Было бы хорошо, чтобы люди приезжали в Европу и слышали другую сторону, <…>, мы можем что-то изменить, показав русским, что такое Запад — свобода, демократия, мир», — сказал Гуидо Крозетто в разговоре с итальянским изданием Corriere della Sera.  

Европейские страны начали вводить санкционные меры на въезд россиян в Евросоюз после начала Россией спецоперации на Украине. В частности, ЕС ужесточил правила выдачи виз россиянам, а также отказался признавать загранпаспорта части граждан России. 

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Не пускать россиян в Европу — ошибка. Нужно сохранять канал диалога с гражданами России, разрешая им въезжать на территорию Евросоюза, показывая им положительные стороны Запада. С таким мнением выступил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в разговоре с итальянским изданием. «Думаю, было бы ошибкой считать российский народ недругом. <...> Почему нужно отказывать россиянам в визах? Было бы хорошо, чтобы люди приезжали в Европу и слышали другую сторону, <…>, мы можем что-то изменить, показав русским, что такое Запад — свобода, демократия, мир», — сказал Гуидо Крозетто в разговоре с итальянским изданием Corriere della Sera.   Европейские страны начали вводить санкционные меры на въезд россиян в Евросоюз после начала Россией спецоперации на Украине. В частности, ЕС ужесточил правила выдачи виз россиянам, а также отказался признавать загранпаспорта части граждан России. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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