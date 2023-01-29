На курганских трассах начали укладывать «тихий» асфальт

Новые технологии на дорогах начали применять в 2022 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области на дорогах укладывают новый асфальт, который, в том числе, имеет низкий показатель шума при движении транспорта. Данная информация была размещена 30 января на сайте областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ.

«На курганских дорогах хорошо себя зарекомендовали новые асфальтобетонные смеси. Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-16) в качестве верхнего слоя в комплексе с асфальтобетоном А16 различных модификаций для выравнивающего слоя имеют высокую износостойкость, а также длительный срок эксплуатации и низкий показатель уровня шума при движении транспорта», — указано в сообщении.

Также представители департамента отметили, что у этого асфальта выше коэффициентом сцепления шин с поверхностью дороги в сравнении со старым покрытием. По данным областных властей, новый асфальт начали применять в 2022 году. На трассе Курган — Половинное — Воскресенское — граница Казахстана использовали технологию холодной регенерации асфальтобетонных покрытий, когда один из слоев покрытия формируется из переработанного асфальтобетона с добавлением цемента. Из-за этого увеличивается срок службы верхних слоев. Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе в 2022 году уложили 2,67 млн квадратных метров асфальта.

Ранее стало известно, в 2023 году на ремонт и строительство дорог в регионе планируют выделить 10,7 млрд рублей. В 2022 году на эти цели было выделено на 1,4 млрд рублей меньше.