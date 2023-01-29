Челябинским летчикам отправили на фронт зимнюю одежду и снаряжение. Видео

Летчикам передали шапки, ботинки, термобелье и спальные мешки Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Летчикам из Челябинска, принимающим участие в спецоперации на Украине в составе второго смешанного авиационного полка, отправили зимнюю одежду и снаряжение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе реготделения Общенародного фронта (ОНФ), отправленных вещей хватит на обеспечение 100 человек всем необходимым.

«Южноуральские летчики обратились к нам с просьбой помочь с обеспечением полка теплой одеждой и снаряжением. В партию вошли зимние костюмы, шапки, ботинки, термобелье, пенки, спальные мешки. Этого хватит, чтобы полностью обеспечить 100 военнослужащих – специалистов инженерно-технического состава», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОНФ.

Там отметили, что специалисты проводят диагностику и ремонт самолетов при любых погодных условиях. Качественное выполнение своих обязанностей всеми подразделениями позволяет полку вести активные действия на фронте.

Под кураторством ОНФ около десяти тысяч военных получили новогодние подарки. Всего же за все время СВО из Челябинской области отправили свыше 600 тонн груза. В настоящий момент специалисты работают над восстановлением городов.