29 января 2023
28 января 2023

Челябинским летчикам отправили на фронт зимнюю одежду и снаряжение. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка на службу мобилизованных Калининского и Курчатовского районов Челябинска. Челябинск, снаряд, амуниция, обмундирование, рюкзак, коврик, снаряжение, экипировка, спальный мешок, мобилизация
Летчикам передали шапки, ботинки, термобелье и спальные мешки
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Летчикам из Челябинска, принимающим участие в спецоперации на Украине в составе второго смешанного авиационного полка, отправили зимнюю одежду и снаряжение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе реготделения Общенародного фронта (ОНФ), отправленных вещей хватит на обеспечение 100 человек всем необходимым.

«Южноуральские летчики обратились к нам с просьбой помочь с обеспечением полка теплой одеждой и снаряжением. В партию вошли зимние костюмы, шапки, ботинки, термобелье, пенки, спальные мешки. Этого хватит, чтобы полностью обеспечить 100 военнослужащих – специалистов инженерно-технического состава», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОНФ.

Там отметили, что специалисты проводят диагностику и ремонт самолетов при любых погодных условиях. Качественное выполнение своих обязанностей всеми подразделениями позволяет полку вести активные действия на фронте.

Под кураторством ОНФ около десяти тысяч военных получили новогодние подарки. Всего же за все время СВО из Челябинской области отправили свыше 600 тонн груза. В настоящий момент специалисты работают над восстановлением городов.

Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Летчикам из Челябинска, принимающим участие в спецоперации на Украине в составе второго смешанного авиационного полка, отправили зимнюю одежду и снаряжение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе реготделения Общенародного фронта (ОНФ), отправленных вещей хватит на обеспечение 100 человек всем необходимым. «Южноуральские летчики обратились к нам с просьбой помочь с обеспечением полка теплой одеждой и снаряжением. В партию вошли зимние костюмы, шапки, ботинки, термобелье, пенки, спальные мешки. Этого хватит, чтобы полностью обеспечить 100 военнослужащих – специалистов инженерно-технического состава», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОНФ. Там отметили, что специалисты проводят диагностику и ремонт самолетов при любых погодных условиях. Качественное выполнение своих обязанностей всеми подразделениями позволяет полку вести активные действия на фронте. Под кураторством ОНФ около десяти тысяч военных получили новогодние подарки. Всего же за все время СВО из Челябинской области отправили свыше 600 тонн груза. В настоящий момент специалисты работают над восстановлением городов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...