Utair запускает прямые авиарейсы из Тюмени в Челябинск

30 января 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Первый самолет по маршруту Тюмень — Челябинск вылетит 11 февраля Фото: Сергей Русанов © URA.RU Авиакомпания Utair запускает прямые авиарейсы по маршруту Тюмень — Челябинск. Об этом сообщает официальный паблик перевозчика в соцсети «ВКонтакте». «Авиакомпания Utair расширяет маршрутную сеть из аэропорта Рощино (Тюмень). С 11 февраля прямые рейсы из Тюмени в Челябинск. Полеты будут выполняться еженедельно по субботам», — сообщает официальный паблик авиакомпании Utair в соцсети «ВКонтакте». Там добавили, что время вылета из Тюмени — 11:35. Прибытие в аэропорт Челябинска — в 13:10. Минимальная стоимость билетов составит 2141 рубль. Ранее URA.RU писало о том, что авиакомпания QAZAQ AIR запускает прямые рейсы из Астаны (Казахстан) в Тюмень. Самолеты в этом и обратном направлении летают два раза в неделю.

Авиакомпания Utair запускает прямые авиарейсы по маршруту Тюмень — Челябинск. Об этом сообщает официальный паблик перевозчика в соцсети «ВКонтакте». «Авиакомпания Utair расширяет маршрутную сеть из аэропорта Рощино (Тюмень). С 11 февраля прямые рейсы из Тюмени в Челябинск. Полеты будут выполняться еженедельно по субботам», — сообщает официальный паблик авиакомпании Utair в соцсети «ВКонтакте». Там добавили, что время вылета из Тюмени — 11:35. Прибытие в аэропорт Челябинска — в 13:10. Минимальная стоимость билетов составит 2141 рубль. Ранее URA.RU писало о том, что авиакомпания QAZAQ AIR запускает прямые рейсы из Астаны (Казахстан) в Тюмень. Самолеты в этом и обратном направлении летают два раза в неделю.