Utair запускает прямые авиарейсы из Тюмени в Челябинск

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарты пассажирская авиация. , utair, авиация, ютэйр, самолет в воздухе, самолеты, аэропорт внуково, ту 154
Первый самолет по маршруту Тюмень — Челябинск вылетит 11 февраля Фото:

Авиакомпания Utair запускает прямые авиарейсы по маршруту Тюмень — Челябинск. Об этом сообщает официальный паблик перевозчика в соцсети «ВКонтакте».

«Авиакомпания Utair расширяет маршрутную сеть из аэропорта Рощино (Тюмень). С 11 февраля прямые рейсы из Тюмени в Челябинск. Полеты будут выполняться еженедельно по субботам», — сообщает официальный паблик авиакомпании Utair в соцсети «ВКонтакте».

Там добавили, что время вылета из Тюмени — 11:35. Прибытие в аэропорт Челябинска — в 13:10. Минимальная стоимость билетов составит 2141 рубль.

Ранее URA.RU писало о том, что авиакомпания QAZAQ AIR запускает прямые рейсы из Астаны (Казахстан) в Тюмень. Самолеты в этом и обратном направлении летают два раза в неделю.

Сотни тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Авиакомпания Utair запускает прямые авиарейсы по маршруту Тюмень — Челябинск. Об этом сообщает официальный паблик перевозчика в соцсети «ВКонтакте». «Авиакомпания Utair расширяет маршрутную сеть из аэропорта Рощино (Тюмень). С 11 февраля прямые рейсы из Тюмени в Челябинск. Полеты будут выполняться еженедельно по субботам», — сообщает официальный паблик авиакомпании Utair в соцсети «ВКонтакте». Там добавили, что время вылета из Тюмени — 11:35. Прибытие в аэропорт Челябинска — в 13:10. Минимальная стоимость билетов составит 2141 рубль. Ранее URA.RU писало о том, что авиакомпания QAZAQ AIR запускает прямые рейсы из Астаны (Казахстан) в Тюмень. Самолеты в этом и обратном направлении летают два раза в неделю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...