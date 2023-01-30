30 января 2023

США отправили на Украину 60 боевых машин БМП Bradley

© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва, нато, сша, танк, Bradley, Брэдли, М2
Судно для перевозки БМП на прошлой неделе покинуло порт Чарльстона Фото:
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США отправили на Украину 60 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, которые ранее стали частью военной помощи стране. Соответствующий пресс-релиз выпустило американское транспортное командование.

«Транспортное командование США перевозит первую партию БМП Bradley на Украину в рамках объявленного ранее в этом году соглашения о военной помощи на сумму в 2,85 миллиарда долларов», — указано в сообщении. Отмечается, что груз, включающий более 60 БМП Bradley недавно вышло из американского порта Чарльстона.

Ранее отставной офицер армии США объяснил, что передача БМП Украине еще в течение года не принесет пользы. По его словам, сложности в обучении личного состава для этой машины заставят Киев перенести свои планы по наступлению. Эксперт в области бронетанковой техники Сергей Суворов считает, что Bradley в любом случае не смогут помочь украинской армии, так как имеют ряд проблем, которые помешают эффективно использовать БМП на территории проведения СВО.

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США отправили на Украину 60 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, которые ранее стали частью военной помощи стране. Соответствующий пресс-релиз выпустило американское транспортное командование. «Транспортное командование США перевозит первую партию БМП Bradley на Украину в рамках объявленного ранее в этом году соглашения о военной помощи на сумму в 2,85 миллиарда долларов», — указано в сообщении. Отмечается, что груз, включающий более 60 БМП Bradley недавно вышло из американского порта Чарльстона. Ранее отставной офицер армии США объяснил, что передача БМП Украине еще в течение года не принесет пользы. По его словам, сложности в обучении личного состава для этой машины заставят Киев перенести свои планы по наступлению. Эксперт в области бронетанковой техники Сергей Суворов считает, что Bradley в любом случае не смогут помочь украинской армии, так как имеют ряд проблем, которые помешают эффективно использовать БМП на территории проведения СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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