США отправили на Украину 60 боевых машин БМП Bradley

США отправили на Украину 60 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, которые ранее стали частью военной помощи стране. Соответствующий пресс-релиз выпустило американское транспортное командование.
«Транспортное командование США перевозит первую партию БМП Bradley на Украину в рамках объявленного ранее в этом году соглашения о военной помощи на сумму в 2,85 миллиарда долларов», — указано в сообщении. Отмечается, что груз, включающий более 60 БМП Bradley недавно вышло из американского порта Чарльстона.
Ранее отставной офицер армии США объяснил, что передача БМП Украине еще в течение года не принесет пользы. По его словам, сложности в обучении личного состава для этой машины заставят Киев перенести свои планы по наступлению. Эксперт в области бронетанковой техники Сергей Суворов считает, что Bradley в любом случае не смогут помочь украинской армии, так как имеют ряд проблем, которые помешают эффективно использовать БМП на территории проведения СВО.
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