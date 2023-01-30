США отправили на Украину 60 боевых машин БМП Bradley

31 января 2023 в 02:32 Размер текста - 17 +

Судно для перевозки БМП на прошлой неделе покинуло порт Чарльстона Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США отправили на Украину 60 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, которые ранее стали частью военной помощи стране. Соответствующий пресс-релиз выпустило американское транспортное командование. «Транспортное командование США перевозит первую партию БМП Bradley на Украину в рамках объявленного ранее в этом году соглашения о военной помощи на сумму в 2,85 миллиарда долларов», — указано в сообщении. Отмечается, что груз, включающий более 60 БМП Bradley недавно вышло из американского порта Чарльстона. Ранее отставной офицер армии США объяснил, что передача БМП Украине еще в течение года не принесет пользы. По его словам, сложности в обучении личного состава для этой машины заставят Киев перенести свои планы по наступлению. Эксперт в области бронетанковой техники Сергей Суворов считает, что Bradley в любом случае не смогут помочь украинской армии, так как имеют ряд проблем, которые помешают эффективно использовать БМП на территории проведения СВО.

США отправили на Украину 60 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, которые ранее стали частью военной помощи стране. Соответствующий пресс-релиз выпустило американское транспортное командование. «Транспортное командование США перевозит первую партию БМП Bradley на Украину в рамках объявленного ранее в этом году соглашения о военной помощи на сумму в 2,85 миллиарда долларов», — указано в сообщении. Отмечается, что груз, включающий более 60 БМП Bradley недавно вышло из американского порта Чарльстона. Ранее отставной офицер армии США объяснил, что передача БМП Украине еще в течение года не принесет пользы. По его словам, сложности в обучении личного состава для этой машины заставят Киев перенести свои планы по наступлению. Эксперт в области бронетанковой техники Сергей Суворов считает, что Bradley в любом случае не смогут помочь украинской армии, так как имеют ряд проблем, которые помешают эффективно использовать БМП на территории проведения СВО.