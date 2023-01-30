30 января 2023
29 января 2023
28 января 2023
27 января 2023

Жителей ЯНАО ждут перепады температуры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Екатеринбург, снег, зима, дендропарк
Синоптики обещают снег и перепады температуры Фото:

Синоптики прогнозируют в ЯНАО перепады температур с переходом от двадцатиградусных морозов ночью до четырех градусов ниже нуля днем. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

В округе в ближайшие дни ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег. Во вторник, 31 января, температура воздуха будет от -27 до -9, в среду от -22 до -4. В четверг, 2 февраля синоптики прогнозируют перепады от -16 градусов ночью до -3 градусов днем. Ветер будет дуть с юго-запада, в четверг с запада, со скоростью 5-13 м/с.

Ранее синоптики также предупреждали о резких перепадах температуры. Из-за погоды закрывали зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале, а в аэропорту Салехарда задерживали рейсы.

Тысячи ямальцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

Синоптики прогнозируют в ЯНАО перепады температур с переходом от двадцатиградусных морозов ночью до четырех градусов ниже нуля днем. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. В округе в ближайшие дни ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег. Во вторник, 31 января, температура воздуха будет от -27 до -9, в среду от -22 до -4. В четверг, 2 февраля синоптики прогнозируют перепады от -16 градусов ночью до -3 градусов днем. Ветер будет дуть с юго-запада, в четверг с запада, со скоростью 5-13 м/с. Ранее синоптики также предупреждали о резких перепадах температуры. Из-за погоды закрывали зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале, а в аэропорту Салехарда задерживали рейсы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...