Жителей ЯНАО ждут перепады температуры

31 января 2023 в 04:16 Размер текста - 17 +

Синоптики обещают снег и перепады температуры Фото: Размик Закарян © URA.RU Синоптики прогнозируют в ЯНАО перепады температур с переходом от двадцатиградусных морозов ночью до четырех градусов ниже нуля днем. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. В округе в ближайшие дни ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег. Во вторник, 31 января, температура воздуха будет от -27 до -9, в среду от -22 до -4. В четверг, 2 февраля синоптики прогнозируют перепады от -16 градусов ночью до -3 градусов днем. Ветер будет дуть с юго-запада, в четверг с запада, со скоростью 5-13 м/с. Ранее синоптики также предупреждали о резких перепадах температуры. Из-за погоды закрывали зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале, а в аэропорту Салехарда задерживали рейсы.

Синоптики прогнозируют в ЯНАО перепады температур с переходом от двадцатиградусных морозов ночью до четырех градусов ниже нуля днем. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. В округе в ближайшие дни ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег. Во вторник, 31 января, температура воздуха будет от -27 до -9, в среду от -22 до -4. В четверг, 2 февраля синоптики прогнозируют перепады от -16 градусов ночью до -3 градусов днем. Ветер будет дуть с юго-запада, в четверг с запада, со скоростью 5-13 м/с. Ранее синоптики также предупреждали о резких перепадах температуры. Из-за погоды закрывали зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале, а в аэропорту Салехарда задерживали рейсы.