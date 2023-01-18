18 января 2023

В выходные дни в ЯНАО ожидаются резкие перепады температуры с -30 до -4 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз и ледяной туман. Салехард. 31 января 2019 г, зима, проезжая часть, арктика, мороз, туман
Ямальцев предупредили о резких перепадах температуры Фото:

В выходные дни на территориях ЯНАО прогнозируют резкие перепады температуры. Как сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС, температура может упасть с -30 до -4.

«В пятницу, 20 января, днем и ночью будет облачно с прояснениями. Ночью температура воздуха может достигать -25, а местами по востоку до -40. Днем ожидается до -13, а местами по востоку до -35. Порывы ветра могут достигнуть 17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В субботу, 21 января, ночью местами ожидается до -35, а по западу -15, днем -30, по западной части -5, -10. Также будет идти небольшой умеренный снег. Ветер юго-восточный, порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Уже в воскресенье, 22 января, днем может быть до -24, по западу -4, -9, а ночью -10, -15 с небольшим снегом.

Ранее синоптики прогнозировали, что на Крещение температура упадет до -34. Также обещали снег и облачную погоду.

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В выходные дни на территориях ЯНАО прогнозируют резкие перепады температуры. Как сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС, температура может упасть с -30 до -4. «В пятницу, 20 января, днем и ночью будет облачно с прояснениями. Ночью температура воздуха может достигать -25, а местами по востоку до -40. Днем ожидается до -13, а местами по востоку до -35. Порывы ветра могут достигнуть 17 метров в секунду», — говорится в сообщении. В субботу, 21 января, ночью местами ожидается до -35, а по западу -15, днем -30, по западной части -5, -10. Также будет идти небольшой умеренный снег. Ветер юго-восточный, порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Уже в воскресенье, 22 января, днем может быть до -24, по западу -4, -9, а ночью -10, -15 с небольшим снегом. Ранее синоптики прогнозировали, что на Крещение температура упадет до -34. Также обещали снег и облачную погоду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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