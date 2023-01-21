В аэропорту Салехарда из-за погоды задерживают рейсы

Задержаны рейсы в Сеяху и Мыс Каменный Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) задерживают рейсы из-за погодных условий. Об этом URA.RU рассказали в справочной воздушной гавани.

«Рейсы задерживаются из-за погодных условий», — сообщили в справочной. По данным онлайн-табло аэропорта ограничения коснулись рейсов в Сеяху и Мыс Каменный. Они отправятся при улучшении погоды, уточнили в справочной.

Ранее в ЯНАО синоптики прогнозировали резкие перепады температуры. Из-за погоды закрывали зимнюю дорогу Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. В Новом Уренгое из-за сильного снегопада дорожные службы перевели на усиленный режим работы.