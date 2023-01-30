Экс-глава ЦРУ озвучил план по захвату Крыма Украиной

31 января 2023 в 07:26 Размер текста - 17 +

Украина может начать контрнаступление через несколько месяцев, заявил генерал Дэвид Петреус Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если ВСУ будут одерживать превосходство над российской армией, то Украина может начать наступление, чтобы разорвать связь России с Крымом. Об этом заявил экс-глава ЦРУ, генерал Дэвид Петреус. «И если они смогут сложить это воедино и в очередной раз переиграть Россию в этой битве за формирование сил, то через несколько месяцев мы увидим, что украинцы смогут возобновить контрнаступательные операции и попытаться освободить больше своей территории. И в идеальном мире, возможно, чтобы разорвать наземную связь, которую Россия установила с Крымом», — цитирует Петреуса The Washington Post . Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о своем намерении вернуть утраченные территории, в том числе Крым. Отставной генерал армии США Бен Ходжес считает, что Украина сможет взять Крым, если у нее будут ракеты ATACMS. По его словам, тогда захват может произойти уже в августе, передает «Национальная служба новостей». В Конгрессе США заявили, что идея вторжения Украины в Крым с помощью Вашингтона безумна. Попытка Киева вернуть Крым может привести к крупному конфликту, передает RT.

Если ВСУ будут одерживать превосходство над российской армией, то Украина может начать наступление, чтобы разорвать связь России с Крымом. Об этом заявил экс-глава ЦРУ, генерал Дэвид Петреус. «И если они смогут сложить это воедино и в очередной раз переиграть Россию в этой битве за формирование сил, то через несколько месяцев мы увидим, что украинцы смогут возобновить контрнаступательные операции и попытаться освободить больше своей территории. И в идеальном мире, возможно, чтобы разорвать наземную связь, которую Россия установила с Крымом», — цитирует Петреуса The Washington Post. Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о своем намерении вернуть утраченные территории, в том числе Крым. Отставной генерал армии США Бен Ходжес считает, что Украина сможет взять Крым, если у нее будут ракеты ATACMS. По его словам, тогда захват может произойти уже в августе, передает «Национальная служба новостей». В Конгрессе США заявили, что идея вторжения Украины в Крым с помощью Вашингтона безумна. Попытка Киева вернуть Крым может привести к крупному конфликту, передает RT.