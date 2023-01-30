30 января 2023

Экс-глава ЦРУ озвучил план по захвату Крыма Украиной

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Вооруженные силы Украины. stock, град, торнадо, ураган, ВСУ, рсзо, stock
Украина может начать контрнаступление через несколько месяцев, заявил генерал Дэвид Петреус Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Если ВСУ будут одерживать превосходство над российской армией, то Украина может начать наступление, чтобы разорвать связь России с Крымом. Об этом заявил экс-глава ЦРУ, генерал Дэвид Петреус.

«И если они смогут сложить это воедино и в очередной раз переиграть Россию в этой битве за формирование сил, то через несколько месяцев мы увидим, что украинцы смогут возобновить контрнаступательные операции и попытаться освободить больше своей территории. И в идеальном мире, возможно, чтобы разорвать наземную связь, которую Россия установила с Крымом», — цитирует Петреуса The Washington Post.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о своем намерении вернуть утраченные территории, в том числе Крым. Отставной генерал армии США Бен Ходжес считает, что Украина сможет взять Крым, если у нее будут ракеты ATACMS. По его словам, тогда захват может произойти уже в августе, передает «Национальная служба новостей». В Конгрессе США заявили, что идея вторжения Украины в Крым с помощью Вашингтона безумна. Попытка Киева вернуть Крым может привести к крупному конфликту, передает RT.

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Если ВСУ будут одерживать превосходство над российской армией, то Украина может начать наступление, чтобы разорвать связь России с Крымом. Об этом заявил экс-глава ЦРУ, генерал Дэвид Петреус. «И если они смогут сложить это воедино и в очередной раз переиграть Россию в этой битве за формирование сил, то через несколько месяцев мы увидим, что украинцы смогут возобновить контрнаступательные операции и попытаться освободить больше своей территории. И в идеальном мире, возможно, чтобы разорвать наземную связь, которую Россия установила с Крымом», — цитирует Петреуса The Washington Post. Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о своем намерении вернуть утраченные территории, в том числе Крым. Отставной генерал армии США Бен Ходжес считает, что Украина сможет взять Крым, если у нее будут ракеты ATACMS. По его словам, тогда захват может произойти уже в августе, передает «Национальная служба новостей». В Конгрессе США заявили, что идея вторжения Украины в Крым с помощью Вашингтона безумна. Попытка Киева вернуть Крым может привести к крупному конфликту, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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