Румынский военный: желание Украины угодить НАТО загонит ее в ловушку

31 января 2023 в 07:55 Размер текста - 17 +

Российская армия готовится к атаке ВСУ, считает военный эксперт Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Желание Украины продемонстрировать успехи после поставок западного оружия загонит ВСУ в ловушку российской армии. Об этом заявил румынский военный эксперт, авиапилот и бывший замкомандующего военным аэропортом «Отопень» Валентин Василеску. «Если Украина будет вынуждена в течение следующих двух месяцев начать контрнаступление, чтобы продемонстрировать своим спонсорам из НАТО грозные эффекты полученного оружия, она попадет в ловушку. Потому что русская армия усвоила урок осени и готовилась к нему всю зиму. Русские ожидают атаки украинцев», — написал Василеску для портала Reseau International . По его словам, хотя бы один корпус украинской армии войдет через заранее подготовленные «бреши», которые будут как можно дальше от линии соприкосновения. Когда ВСУ поймут, что они в ловушке, то их уже окружат, отметил эксперт. Страны НАТО пообещали Украине танки. Великобритания сможет поставить Challenger 2 только к лету. Украине придется год ждать американские Abrams, сообщила газета The Washington Post. Также ВСУ получат немецкие Leopard-2. Украинской армии потребуется время, чтобы обучить использованию новой техники, цитирует Natoin News британского политолога Фатен Госн.

Желание Украины продемонстрировать успехи после поставок западного оружия загонит ВСУ в ловушку российской армии. Об этом заявил румынский военный эксперт, авиапилот и бывший замкомандующего военным аэропортом «Отопень» Валентин Василеску. «Если Украина будет вынуждена в течение следующих двух месяцев начать контрнаступление, чтобы продемонстрировать своим спонсорам из НАТО грозные эффекты полученного оружия, она попадет в ловушку. Потому что русская армия усвоила урок осени и готовилась к нему всю зиму. Русские ожидают атаки украинцев», — написал Василеску для портала Reseau International. По его словам, хотя бы один корпус украинской армии войдет через заранее подготовленные «бреши», которые будут как можно дальше от линии соприкосновения. Когда ВСУ поймут, что они в ловушке, то их уже окружат, отметил эксперт. Страны НАТО пообещали Украине танки. Великобритания сможет поставить Challenger 2 только к лету. Украине придется год ждать американские Abrams, сообщила газета The Washington Post. Также ВСУ получат немецкие Leopard-2. Украинской армии потребуется время, чтобы обучить использованию новой техники, цитирует Natoin News британского политолога Фатен Госн.