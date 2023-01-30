Мэр курганского города прокомментировал разговоры о его зарплате и премии

Глава Шадринска пригласил сплетников на работу в администрацию

31 января 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

Мэр Шадринска Антон Мокан пригласил сплетников работать в его администрации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава города Шадринска Антон Мокан ответил на слухи и обсуждения вокруг размера его заработной платы и премии. Об этом он рассказал в ответ на вопрос журналиста URA.RU в прямом эфире «Центра управления регионом» в соцсети «ВКонтакте». «Того, кто такие слухи распространяет, я бы пригласил его к нам на работу в администрацию. Тогда этот человек сам прекрасно увидит какая зарплата у сотрудников. Милости просим, ждем», — заявил Мокан. Он отметил, что размер его зарплаты не является секретом, поскольку он заполняет все декларации. До этого URA.RU писало, что администрация Шадринска потратит на зарплаты чиновникам 34,5 млн рублей, что на 2,2 млн больше, чем в 2022 году. На зрплату Мокану из бюджета выделен 1 млн 950 тысяч рублей. Ранее начальник административно-технической инспекции Шадринска Анатолий Шахов сравнил размер своей премии и премии Мокана. Он сказал, что в конце 2022 года получил премию в 1149 рублей, а мэр Шадринска — 172 тысячи рублей. После этого заявления перед Новым Годом Шахов написал заявление на увольнение по собственному желанию. По его словам, на это повлияли «некоторые обстоятельства».

Глава города Шадринска Антон Мокан ответил на слухи и обсуждения вокруг размера его заработной платы и премии. Об этом он рассказал в ответ на вопрос журналиста URA.RU в прямом эфире «Центра управления регионом» в соцсети «ВКонтакте». «Того, кто такие слухи распространяет, я бы пригласил его к нам на работу в администрацию. Тогда этот человек сам прекрасно увидит какая зарплата у сотрудников. Милости просим, ждем», — заявил Мокан. Он отметил, что размер его зарплаты не является секретом, поскольку он заполняет все декларации. До этого URA.RU писало, что администрация Шадринска потратит на зарплаты чиновникам 34,5 млн рублей, что на 2,2 млн больше, чем в 2022 году. На зрплату Мокану из бюджета выделен 1 млн 950 тысяч рублей. Ранее начальник административно-технической инспекции Шадринска Анатолий Шахов сравнил размер своей премии и премии Мокана. Он сказал, что в конце 2022 года получил премию в 1149 рублей, а мэр Шадринска — 172 тысячи рублей. После этого заявления перед Новым Годом Шахов написал заявление на увольнение по собственному желанию. По его словам, на это повлияли «некоторые обстоятельства».