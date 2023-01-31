Беларусь и Россия начинают совместные военные учения

31 января 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

В Беларуси пройдет недельная тренировка с российскими военными Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Беларуси начинается совместная штабная тренировка объединенного командования региональной группировки войск. Как сообщили в оборонном ведомстве республики, Минск и Москва отработают вопросы совместного планирования применения войск. «В течение недели представители военных ведомств двух государств отработают вопросы совместного планирования применения войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет по теме: „Принятие решения на применение региональной группировки войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства“», — указано в обращении минобороны Беларуси в telegram-канале . Подчеркивается, что тренировка должна повысить совместимость оборонных ведомств России и Беларуси. Она проходит в рамках подготовки к совместным учениям «Щит Союза — 2023». Они пройдут в РФ в сентябре 2023 года. Россия и Беларусь обновили договор о сотрудничестве в военной сфере в декабре 2022 года. Среди совместных задач союза президент республики Александр Лукашенко называл готовность отразить любую внешнюю агрессию.

В Беларуси начинается совместная штабная тренировка объединенного командования региональной группировки войск. Как сообщили в оборонном ведомстве республики, Минск и Москва отработают вопросы совместного планирования применения войск. «В течение недели представители военных ведомств двух государств отработают вопросы совместного планирования применения войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет по теме: „Принятие решения на применение региональной группировки войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства“», — указано в обращении минобороны Беларуси в telegram-канале. Подчеркивается, что тренировка должна повысить совместимость оборонных ведомств России и Беларуси. Она проходит в рамках подготовки к совместным учениям «Щит Союза — 2023». Они пройдут в РФ в сентябре 2023 года. Россия и Беларусь обновили договор о сотрудничестве в военной сфере в декабре 2022 года. Среди совместных задач союза президент республики Александр Лукашенко называл готовность отразить любую внешнюю агрессию.