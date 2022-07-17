17 июля 2022

В курганском отделе полиции назначили нового начальника. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кубанский казачий хор. Курган, полиция, сотрудник полиции, наряд полиции
В Петухово назначили нового начальника отдела полиции Фото:

Новым начальником Петуховского межмуниципального отдела МВД России (Курганская область) назначен подполковник полиции Дмитрий Киселев. Руководству Петуховского муниципального округа и подчиненным его представил начальник областного УМВД генерал-майор полиции Дмитрий Свинов, сообщает пресс-служба ведомства.

«На должность начальника межмуниципального отдела МВД России „Петуховский“ назначен подполковник полиции Дмитрий Владимирович Киселев. Сегодня он в новом статусе был представлен главе муниципального округа, председателю районной думы, руководителям силовых ведомств и общественности», — говорится в сообщении на сайте УМВД.

Киселев родился в 1985 году в городе Петухово. В 2004 году он начал службу с должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска линейного отдела внутренних дел на станции Петухово. В 2009 году окончил Уральский юридический институт МВД России. До назначения начальником отдела Киселев занимал должность замначальника межмуниципального отдела МВД России «Петуховский» — начальника полиции, в последнее время он руководил отделом в статусе временно исполняющего обязанности.

Ранее URA.RU сообщало, что с ноября 2021 года Петуховским межмуниципальным отделом МВД руководил Вадим Ищенко — бывший замначальника УМВД России по Кургану. Однако уже в марте 2022 года Ищенко назначили начальником Шадринского межмуниципального отдела полиции в Курганской области.

Дмитрия Киселева (слева) представил коллективу и руководству Петуховского округа Дмитрий Свинов (в центре фото)
Новости РИА URA.RU
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Новым начальником Петуховского межмуниципального отдела МВД России (Курганская область) назначен подполковник полиции Дмитрий Киселев. Руководству Петуховского муниципального округа и подчиненным его представил начальник областного УМВД генерал-майор полиции Дмитрий Свинов, сообщает пресс-служба ведомства. «На должность начальника межмуниципального отдела МВД России „Петуховский“ назначен подполковник полиции Дмитрий Владимирович Киселев. Сегодня он в новом статусе был представлен главе муниципального округа, председателю районной думы, руководителям силовых ведомств и общественности», — говорится в сообщении на сайте УМВД. Киселев родился в 1985 году в городе Петухово. В 2004 году он начал службу с должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска линейного отдела внутренних дел на станции Петухово. В 2009 году окончил Уральский юридический институт МВД России. До назначения начальником отдела Киселев занимал должность замначальника межмуниципального отдела МВД России «Петуховский» — начальника полиции, в последнее время он руководил отделом в статусе временно исполняющего обязанности. Ранее URA.RU сообщало, что с ноября 2021 года Петуховским межмуниципальным отделом МВД руководил Вадим Ищенко — бывший замначальника УМВД России по Кургану. Однако уже в марте 2022 года Ищенко назначили начальником Шадринского межмуниципального отдела полиции в Курганской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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