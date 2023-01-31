Глава военной разведки Украины признался в подготовке терактов в России

31 января 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

По словам Кирилла Буданова, Россия будет находиться в опасности, ведь внутри страны есть украинские агенты Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия будет испытывать проблемы, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины. Об этом заявил начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Говоря об этом он заявил, что у Украины есть люди, которые закладывают взрывчатки на территории РФ, тем самым намекая на потенциальные теракты. «Это [удары по стратегическим объектам РФ] разрушило их иллюзии безопасности. <…> Есть люди, которые закладывают взрывчатку. Есть дроны. Пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, внутри России будут проблемы», — заявил Кирилл Буданов в интервью The Washington Post. Он также подчеркнул, что внутри России находятся украинские агенты, которые могут нанести удар. Буднов уточнил, что ожидает больше действий подобного характера по России. В то же время Буданов не подтвердил, что его спецназ стоял за ударами по стратегическим российским бомбардировщикам. Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали человека, который готовил теракт в регионе по заданию украинских спецслужб. Помимо этого, в ФСБ уточняли, что 24 января в Крыму также была разгромлена ячейка исламских террористов, которыми руководила Украина. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Киев начал обстреливать приграничные российские территории после начала СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия будет испытывать проблемы, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины. Об этом заявил начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Говоря об этом он заявил, что у Украины есть люди, которые закладывают взрывчатки на территории РФ, тем самым намекая на потенциальные теракты. «Это [удары по стратегическим объектам РФ] разрушило их иллюзии безопасности. <…> Есть люди, которые закладывают взрывчатку. Есть дроны. Пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, внутри России будут проблемы», — заявил Кирилл Буданов в интервью The Washington Post. Он также подчеркнул, что внутри России находятся украинские агенты, которые могут нанести удар. Буднов уточнил, что ожидает больше действий подобного характера по России. В то же время Буданов не подтвердил, что его спецназ стоял за ударами по стратегическим российским бомбардировщикам. Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали человека, который готовил теракт в регионе по заданию украинских спецслужб. Помимо этого, в ФСБ уточняли, что 24 января в Крыму также была разгромлена ячейка исламских террористов, которыми руководила Украина. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Киев начал обстреливать приграничные российские территории после начала СВО.