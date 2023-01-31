Великобритания нашла предлог не давать Украине самолеты

Reuters: власти Британии не хотят отправлять Украине истребители из-за сложности в их эксплуатации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва, нато, авиация, истребитель, f-16, ф-16
Пресс-секретарь Риши Сунака заявил, что Британия не будет отправлять истребители Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Великобритания не хочет отправлять свои истребители Украине, так как они довольно сложны в эксплуатации. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра страны Риши Сунака.

«Британские истребители чрезвычайно сложны. Требуются месяцы, чтобы научиться летать. Мы считаем нецелесообразным отправлять эти самолеты в Украину», — сказал представитель британского премьера. Его слова передал Reuters. При этом уточняется, что в Британии продолжат переговоры с Украиной по целесообразности определенных решений, касающиеся поддержки.

Ранее сообщалось, что Украина хочет получить от стран Запада 24 истребителя F-16. В Пентагоне рассматривают эту возможность. Также Украина запрашивает подводные лодки. Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал Запад отправить истребители Украине, сообщает «Национальная служба новостей». Украине нужно до 200 истребителей F-16, заявил спикер украинских ВВС Юрий Игнат, передают Nation News.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Великобритания не хочет отправлять свои истребители Украине, так как они довольно сложны в эксплуатации. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра страны Риши Сунака. «Британские истребители чрезвычайно сложны. Требуются месяцы, чтобы научиться летать. Мы считаем нецелесообразным отправлять эти самолеты в Украину», — сказал представитель британского премьера. Его слова передал Reuters. При этом уточняется, что в Британии продолжат переговоры с Украиной по целесообразности определенных решений, касающиеся поддержки. Ранее сообщалось, что Украина хочет получить от стран Запада 24 истребителя F-16. В Пентагоне рассматривают эту возможность. Также Украина запрашивает подводные лодки. Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал Запад отправить истребители Украине, сообщает «Национальная служба новостей». Украине нужно до 200 истребителей F-16, заявил спикер украинских ВВС Юрий Игнат, передают Nation News.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...