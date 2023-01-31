Великобритания нашла предлог не давать Украине самолеты

Reuters: власти Британии не хотят отправлять Украине истребители из-за сложности в их эксплуатации

31 января 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь Риши Сунака заявил, что Британия не будет отправлять истребители Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания не хочет отправлять свои истребители Украине, так как они довольно сложны в эксплуатации. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра страны Риши Сунака. «Британские истребители чрезвычайно сложны. Требуются месяцы, чтобы научиться летать. Мы считаем нецелесообразным отправлять эти самолеты в Украину», — сказал представитель британского премьера. Его слова передал Reuters. При этом уточняется, что в Британии продолжат переговоры с Украиной по целесообразности определенных решений, касающиеся поддержки. Ранее сообщалось, что Украина хочет получить от стран Запада 24 истребителя F-16. В Пентагоне рассматривают эту возможность. Также Украина запрашивает подводные лодки. Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал Запад отправить истребители Украине, сообщает «Национальная служба новостей». Украине нужно до 200 истребителей F-16, заявил спикер украинских ВВС Юрий Игнат, передают Nation News.

Великобритания не хочет отправлять свои истребители Украине, так как они довольно сложны в эксплуатации. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра страны Риши Сунака. «Британские истребители чрезвычайно сложны. Требуются месяцы, чтобы научиться летать. Мы считаем нецелесообразным отправлять эти самолеты в Украину», — сказал представитель британского премьера. Его слова передал Reuters. При этом уточняется, что в Британии продолжат переговоры с Украиной по целесообразности определенных решений, касающиеся поддержки. Ранее сообщалось, что Украина хочет получить от стран Запада 24 истребителя F-16. В Пентагоне рассматривают эту возможность. Также Украина запрашивает подводные лодки. Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал Запад отправить истребители Украине, сообщает «Национальная служба новостей». Украине нужно до 200 истребителей F-16, заявил спикер украинских ВВС Юрий Игнат, передают Nation News.