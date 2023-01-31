Украинский военный признал превосходство армии РФ в Донбассе

01 февраля 2023 в 09:37 Размер текста - 17 +

ВСУ признали, что им нужно быстрее учиться из-за тактики РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия постоянно учится и меняет свою стратегию, из-за чего ВСУ приходится трудно. Об этом сказал украинский военный Дмитрий Подворчанский, возглавляющий разведподразделение в «Днепре-1». «Нам сейчас очень тяжело. Мы понимаем, что Россия каждый день учится и меняет свою стратегию. И я думаю, что нам нужно учиться быстрее», — заявил Подворчанский BBC . По его словам, в подразделениях ВСУ были случаи, когда военные не хотели воевать. По его словам, у них были разногласия по поводу тактики. В Минобороны Украины признали, что большая часть их армии состоит из мобилизованных, поэтому адаптация гражданских приводит к падению боеспособности ВСУ. СМИ сообщали, что США потребовали от Украины сменить тактику из-за многомесячных боев за Бахмут (Артемовск). Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказал, что армия РФ сменила тактику и начала использовать нетипичные методы.

Российская армия постоянно учится и меняет свою стратегию, из-за чего ВСУ приходится трудно. Об этом сказал украинский военный Дмитрий Подворчанский, возглавляющий разведподразделение в «Днепре-1». «Нам сейчас очень тяжело. Мы понимаем, что Россия каждый день учится и меняет свою стратегию. И я думаю, что нам нужно учиться быстрее», — заявил Подворчанский BBC. По его словам, в подразделениях ВСУ были случаи, когда военные не хотели воевать. По его словам, у них были разногласия по поводу тактики. В Минобороны Украины признали, что большая часть их армии состоит из мобилизованных, поэтому адаптация гражданских приводит к падению боеспособности ВСУ. СМИ сообщали, что США потребовали от Украины сменить тактику из-за многомесячных боев за Бахмут (Артемовск). Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказал, что армия РФ сменила тактику и начала использовать нетипичные методы.