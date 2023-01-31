31 января 2023

Украинский военный признал превосходство армии РФ в Донбассе

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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения. ДНР, военная техника, армия, военные, днр, зачистка, танк, волноваха, z войска
ВСУ признали, что им нужно быстрее учиться из-за тактики РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская армия постоянно учится и меняет свою стратегию, из-за чего ВСУ приходится трудно. Об этом сказал украинский военный Дмитрий Подворчанский, возглавляющий разведподразделение в «Днепре-1».

«Нам сейчас очень тяжело. Мы понимаем, что Россия каждый день учится и меняет свою стратегию. И я думаю, что нам нужно учиться быстрее», — заявил Подворчанский BBC. По его словам, в подразделениях ВСУ были случаи, когда военные не хотели воевать. По его словам, у них были разногласия по поводу тактики.

В Минобороны Украины признали, что большая часть их армии состоит из мобилизованных, поэтому адаптация гражданских приводит к падению боеспособности ВСУ. СМИ сообщали, что США потребовали от Украины сменить тактику из-за многомесячных боев за Бахмут (Артемовск). Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказал, что армия РФ сменила тактику и начала использовать нетипичные методы.

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Российская армия постоянно учится и меняет свою стратегию, из-за чего ВСУ приходится трудно. Об этом сказал украинский военный Дмитрий Подворчанский, возглавляющий разведподразделение в «Днепре-1». «Нам сейчас очень тяжело. Мы понимаем, что Россия каждый день учится и меняет свою стратегию. И я думаю, что нам нужно учиться быстрее», — заявил Подворчанский BBC. По его словам, в подразделениях ВСУ были случаи, когда военные не хотели воевать. По его словам, у них были разногласия по поводу тактики. В Минобороны Украины признали, что большая часть их армии состоит из мобилизованных, поэтому адаптация гражданских приводит к падению боеспособности ВСУ. СМИ сообщали, что США потребовали от Украины сменить тактику из-за многомесячных боев за Бахмут (Артемовск). Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказал, что армия РФ сменила тактику и начала использовать нетипичные методы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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