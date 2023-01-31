В садиках Екатеринбурга огораживают горки после смерти ребенка. Фото

В детских садах Екатеринбурга начали огораживать горки после смерти трехлетней девочки, которая погибла на горке, удушившись шарфом. Об этом сообщают читатели URA.RU из Кировского района.
«У нас в садике на площадке младшей группы железную горку перевязали красной лентой. Воспитатель рассказывает, что с 25-го января (день, когда произошла трагедия, — прим. URA.RU) идут проверки, поэтому решили перестраховаться», — поделилась читательница.
Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге в детском саду умерла девочка. Она зацепилась шарфом за горку, воспитатель заметил это только спустя девять минут. Ребенка удалось реанимировать и доставить в больницу, но спустя шесть дней девочка скончалась в больнице. Горку, из-за которой погиб ребенок, демонтируют. Департамент образования города после инцидента поручил воспитателям обеспечить дополнительный контроль за детьми.
О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.