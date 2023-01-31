31 января 2023

В садиках Екатеринбурга огораживают горки после смерти ребенка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники. Тюмень, снег, горка, зима, дети, школьники, детская горка
В садиках страхуются и огораживают детские аттракционы Фото:

В детских садах Екатеринбурга начали огораживать горки после смерти трехлетней девочки, которая погибла на горке, удушившись шарфом. Об этом сообщают читатели URA.RU из Кировского района.

«У нас в садике на площадке младшей группы железную горку перевязали красной лентой. Воспитатель рассказывает, что с 25-го января (день, когда произошла трагедия, — прим. URA.RU) идут проверки, поэтому решили перестраховаться», — поделилась читательница.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге в детском саду умерла девочка. Она зацепилась шарфом за горку, воспитатель заметил это только спустя девять минут. Ребенка удалось реанимировать и доставить в больницу, но спустя шесть дней девочка скончалась в больнице. Горку, из-за которой погиб ребенок, демонтируют. Департамент образования города после инцидента поручил воспитателям обеспечить дополнительный контроль за детьми.

Горку на площадке младшей группы закрыли для детей
Горку на площадке младшей группы закрыли для детей
Фото: Фото: читатель URA.RU

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В детских садах Екатеринбурга начали огораживать горки после смерти трехлетней девочки, которая погибла на горке, удушившись шарфом. Об этом сообщают читатели URA.RU из Кировского района. «У нас в садике на площадке младшей группы железную горку перевязали красной лентой. Воспитатель рассказывает, что с 25-го января (день, когда произошла трагедия, — прим. URA.RU) идут проверки, поэтому решили перестраховаться», — поделилась читательница. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге в детском саду умерла девочка. Она зацепилась шарфом за горку, воспитатель заметил это только спустя девять минут. Ребенка удалось реанимировать и доставить в больницу, но спустя шесть дней девочка скончалась в больнице. Горку, из-за которой погиб ребенок, демонтируют. Департамент образования города после инцидента поручил воспитателям обеспечить дополнительный контроль за детьми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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