В ЯНАО назначили нового главврача Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главным врачом окружной больницы в Салехарде (ЯНАО) стал травматолог из Тюмени Роман Паськов. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Завтра новый главный врач выходит в СОКБ, Роман Паськов», — отметили в правительстве. Также предполагалось, что место главврача в Салехарде займет депутат Виктор Гордиенко, который возглавлял станцию скорой помощи Ноябрьска.

Ранее инсайдеры URA.RU рассказали, что на должность главврача едет Роман Паськов из Тюмени. Однако в департаменте здравоохранения информацию не подтвердили.