31 января 2023
30 января 2023

В ЯНАО назначен новый главврач окружной больницы. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новой техники в областном онкодиспансере. Курган, прием больных, врач, руки врача
В ЯНАО назначили нового главврача Фото:

Главным врачом окружной больницы в Салехарде (ЯНАО) стал травматолог из Тюмени Роман Паськов. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Завтра новый главный врач выходит в СОКБ, Роман Паськов», — отметили в правительстве. Также предполагалось, что место главврача в Салехарде займет депутат Виктор Гордиенко, который возглавлял станцию скорой помощи Ноябрьска.

Ранее инсайдеры URA.RU рассказали, что на должность главврача едет Роман Паськов из Тюмени. Однако в департаменте здравоохранения информацию не подтвердили.

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Главным врачом окружной больницы в Салехарде (ЯНАО) стал травматолог из Тюмени Роман Паськов. Об этом сообщили в правительстве региона. «Завтра новый главный врач выходит в СОКБ, Роман Паськов», — отметили в правительстве. Также предполагалось, что место главврача в Салехарде займет депутат Виктор Гордиенко, который возглавлял станцию скорой помощи Ноябрьска. Ранее инсайдеры URA.RU рассказали, что на должность главврача едет Роман Паськов из Тюмени. Однако в департаменте здравоохранения информацию не подтвердили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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